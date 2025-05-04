¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡ÛSTU48 Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.4¡Ù¹ÅçÊÔ2ÆüÌÜ³«ºÅ¡ªÂ¿ºÌ¤Ê¥°¥ëー¥×¤¬½Ð±é
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤«¤éSTU48¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¡Ë
5·î4Æü¡¢À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSTU48¤ÎÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.4¡Ù¹ÅçÊÔ2ÆüÌÜ¤¬¡¢¹Åç¡¦STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤â¤¤¤è¤¤¤è2ÆüÌÜ¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÆü¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¥°¥ëー¥×¤Î³§¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ð¤«¤ê¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿1Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¹¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê¶õµ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢2ÆüÌÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¤¯¤Ô¤Ý¤È¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤í¤½¤í¥²¥¹¥È¤Ç¤â¸Æ¤Ó¹þ¤â¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¹ç¿Þ¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¿ä¤·¡É³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥Û¥ê¥Çー¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤À¤«¤é¥¹¥Æー¥¸ÊÒÉÕ¤±¤Æ¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¡¢±é½Ð¤Ç»È¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤ò°ì½ï¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
Æ©¿§¥É¥í¥Ã¥×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¤¤Ã¤È²Æ¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ò¶¦±é¡£Ê¡ÅÄ¤¬¡ÖÆ©¿§¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤ó¤È¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤¤¤Á¤ã¤ó¡Ê±¬ÌîÈþ¶×¡Ë¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.2¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢±¬Ìî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¹ðÇò¡£»×¤ï¤Ì¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Hello Youth¤È¤Î¶¦±é¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¯¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Ë±þ¤¨¤ÆÊ¡ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¥á¥ó¥Ðー¤¬¡ÖHello Youth¤ÏËèÇ¯¡¢ÇîÂ¿¤É¤ó¤¿¤¯¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÏÇîÂ¿¤òÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü½éÈäÏª¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡¢¥ê¥Ï¤ÇÄ°¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤ÏÀäÂÐ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥Ã¥«¤¤Ìî³°¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤³Ú¶Ê¡ª¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ç»ä¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Í¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥é¥¤¥Õ¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¡ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤ò¤·¤Ã¤«¤êËþµÊ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤òÏ«¤¤¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯·Þ¤¨¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö¸ÝÆ°¡×¤Ç¤Ï¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿Ç®¤¤¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
STU48¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÅÄÍµ³Ú¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥¯GO!GO! ¥Õ¥¯GO!GO! º£Æü¤Î¥Õ¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¤¥±¤Æ¤ë¤è!?¡×¤È¥³ー¥ë¡£²ñ¾ì¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢¡Ö°¦¤Î½Å¤µ¡×¤ä¡ÖLOVE½¤¹Ô¡×¤Ê¤É¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·´ÑµÒ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤±¤¿¡£ÀÐ¸¶ÐÒÆà¤Ï¡¢¡Ö16¿Í¤È¤¤¤¦Âç¿Í¿ô¤Ç¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÃåÀÊ¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÇ®µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿2ÆüÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤«¤éSTU48¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÌÀÆü¤â¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë´°Áö¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¡¢2ÆüÌÜ¤ò´¶Æ°Åª¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
(C)STU
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.4¡Ù
05/03¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç¡¦STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
05/04¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¹Åç¡¦STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
05/05¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¹Åç¡¦STU48¹Åç·à¾ì¡Ê¹Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë
05/16¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-WEST
STU48 OFFICIAL SITE
https://sp.stu48.com/
¤¯¤Ô¤Ý
Æ©ÌÀ¥É¥í¥Ã¥×
Hello Youth
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
STU48
Ê¡ÅÄ¼ëÎ¤