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What's the oldest known recipe? | Live Science
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Interdisciplinary team cooks 4000-year old Babylonian stews at NYU event - YouTube