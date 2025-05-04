ÆüËÜ¤¸¤ã¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¡¡¥É¥¤¥Ä¤ÇÄà¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤Ê¥â¥Î¡×¤¬¡È´Ä¶Àè¿Ê¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤À¤Ã¤¿
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÃ¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÖÄà¤ê¡×¡£³¤¤äÀî¡¢·ÌÎ®¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤Çµ¤·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÏ·¼ãÃË½÷¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡È¤¢¤ë¥â¥Î¡É¤¬É¬Í×¤À¤½¤¦¡£¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÄà¤ê»ö¾ð¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Êµ×¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡´Ä¶Àè¿Ê¹ñ¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¡ÖÄà¤êÌÈµö¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö³¤¤äÀî¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê»ñ¸»¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Äà¤ê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¡ÖÄà¤ê¤Ï¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»î¸³¤ò·Ð¤ÆÄà¤ê¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»î¸³¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢1¼¡»î¸³¤ÎÉ®µ¥Æ¥¹¥È¤È¡¢2¼¡»î¸³¤Î¼Âµ»¥Æ¥¹¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£É®µ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢Äà¤ê¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤äÄà¤êÆ»¶ñ¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¡¢¼«Á³ÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§ÌäÂê¤ò¼ç¤Ë½ÐÂê¡£¼Âµ»»î¸³¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëµû¤òÄà¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤ËÄà¶ñ¤òÀµ¤·¤¯ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ä¹Ö½¬²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ç³Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡À²¤ì¤Æ»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÄà¤êÌÈµö¾Ú¡×¤Ï±Êµ×¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê´ü´Ö¤´¤È¤ËÌÈµö¹¹¿·¤¬É¬Í×¡£´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¡Ö´Ñ¸÷ÍÑ¡×¤ÎÄà¤êµö²Ä¾Ú¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£»î¸³¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±µö²Ä¾Ú¤¬¤¢¤ì¤ÐÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤â¡ÖÍ·µù·ô¡×¤¬É¬Í×¤ÊÄà¤ê¾ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤à¡ÖÄà¤ê¡×¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤äÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤âË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÄà¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÃÏ°è¤ä¹ñ¤Î·è¤Þ¤ê¤ò¼é¤Ã¤ÆÄà¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£