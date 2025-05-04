NGT48ÂçÄÍ¼·³¤¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´õË¾Îó¼Ö¡×½éÈäÏª
NGT48¤ÎÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖNGT48¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¥ó¥µ¡¼¥È2025¡×¤¬4Æü¡¢¿·³ã¸©Ì±²ñ´ÛÂç¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Ãë¡¢Ìë¤Î2ÉôÀ©¤Ç¡¢Î¾Êý¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç11ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´õË¾Îó¼Ö¡×¡Ê6·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£Æ£ºêÌ¤Ì´¡Ê24¡Ë¤ÈÂçÄÍ¼·³¤¡Ê24¡Ë¤ò¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£ÂçÄÍ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¾³ãçýè½Æà¡Ê29¡Ë¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Î°áÁõ¡£10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ÑµÒ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Ãë¤ÎÉô¤Ï¡Ö¤ªº×¤ê¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖNGT¿ä¤·¡×¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖÀèÇÚ¡×¤È4¡¢5´ü¤Î¸¦µæÀ¸¡Ö¸åÇÚ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤ÎÂç¤¤µ¤òÁè¤¦ÂÐ¹³Àï¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ìë¤ÎÉô¤Ï¡Ö²áµî¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¡×¡£1´üÀ¸¡¢¥É¥é¥Õ¥È3´üÀ¸¡¢2´üÀ¸¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀÄ¶õ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É³Æ´ü¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÀß¤±¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï35¿Í¤ÈNGT»Ë¾åºÇÂ¿¿Í¿ô¡£Æ£ºê¤Ï¡Öº£¤Î»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éNGT¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÚºØÆ£¿µ°ìÏº¡Û