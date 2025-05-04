¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù²£ÉÍÎ®À±¼«¿È¤Î¡È»×¤¤¡É¤âÄÕ½Å¤È¥ê¥ó¥¯¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¤Ï¾®¼ÇÉ÷²Ö¤È¡ÈÀµÈ¿ÂÐ¡É¤Î²Ö³¡¤Ë
¡Ö¹Ì½ñÆ²¤òÆü¤ÎËÜ°ì¤ÎËÜ²°¤Ë¤¹¤ë¤·¤«Æ»¤¬¤Í¤ó¤Ç¤µ¤¡¡¢²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡×
»²¹Í¡§Ê¡¸¶ÍÚ¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÃ¯ÂµÌò¤ò¸ì¤ë¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÆÍ¤¿Ê¤à¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËë¤¬³«¤±¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤ÎÂè2¾Ï¡£¤«¤Ä¤Æ²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ÎµÈ¸¶¤Ë¤¢¤ë¹Ì½ñÆ²¤ÎÄÕ½Å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤Ë´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë¿È¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¨Àá¤Ï½ä¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ó¤È¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÄÕ½Å¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤ÎÀ¤¤ò¹Ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ»¡£¾ï¤Ë¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¸»Æâ¡£¤½¤Î»ëÀþ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿ÄÕ½Å¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¹¾¸Í»ÔÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ç¤ÎÈÎÏ©³«Âó¤ò¼«Á³¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¸»Æâ¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤â¡¢¸»Æâ¤È¤Î±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤¦¤Ä¤»¤ß¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤ÈÂÈ´¤±¤·¤¿¸å¡¢¸»Æâ¤Î¥Ä¥Æ¤Çº£¤ÏÉ´À«¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿·Ç·½õ¤¬ÇÀºî¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢Â¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ß½ñ¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢ÄÕ½Å¤Ï¼ê½¬¤¤ËÜ¤Î¡Ö±ýÍèÊª¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¯ÄÕ½Å¤È¹¾¸Í»ÔÃæ¤ÎËÜ²°¤¿¤Á¤È¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¡£Èà¤é¤ÏÄ¦»Õ¤Î»Í¸ÞÏ»¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¤ò¶¼¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤ËËÜ¤òºî¤é¤»¤Þ¤¤¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¹¾¸Í°Ê³°¤Ç¤âËÜ¤ÏÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤ì¤â¼ê½¬¤¤ËÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙÈÇ¤òºî¤ì¤Ð²¿Ç¯¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÄÕ½Å¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±ýÍèÊª¤ÏÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¦Çä¡¢ÇÀ¶È¡¢·Ý»ö¤Ê¤É¤Î¼ïÎà¤âËÉÙ¡£»Í¸ÞÏ»¤Ø°ÍÍê¤Ç¤¤ë»Å»öÎÌ¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ß¡¢Ç¯´Ö·ÀÌó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£»Í¸ÞÏ»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ýÆþ¤¬Ä¹´üÅª¤ËÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ëÆ¯¤Êý¤ÏÂç´¿·Þ¡£ËÜ²°¤¿¤Á¤Î¶¼¤·¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¡¢ÄÕ½Å¤È¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÈ¸¶¤È¤¤¤¦¾ì¤òÂ¸Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤âÄÕ½Å¤Î¶¯¤ß¡£ËºÈ¬¤¿¤Á¤ËÍê¤ß¹þ¤ß¡¢¼ÂºÝ¤Ë±ýÍèÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ë¾¦¤¿¤Á¤Ë¼èºà¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î·Ú¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¤¤¤Ä¤É¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¤â¾¦µ¡¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥°¥¤¥°¥¤¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤Î½ÀÆð¤«¤Ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸»Æâ¥¤¥º¥à¤À¡£
¡¡¼èºà¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢½Ð¤ë¤ï½Ð¤ë¤ï¡Ö¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤±ýÍèÊª¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÏÃ¤¬¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¼èºà¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¾ðÊó¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤ËËÜ¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãç´Ö°Õ¼±¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Ä¦¤Ã¤¿ÈÇ¤Çºî¤é¤ì¤¿ËÜ¤Ï¡ÖÌ¼¤ß¤Æ¤§¤Ê¤â¤ó¡×¤À¤ÈÏÃ¤¹»Í¸ÞÏ»¤Ë¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ë¤È¤³¤í¿Í¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¡£¿Í¤Ï¥â¥Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¿Æ¿´¤òÊú¤¯¡£¤½¤ì¤ò¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¤¥ó¥Á¥¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥¨¥ì¥¥Æ¥ë¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«Êü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¸»Æâ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸»Æâ¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÌ´¤ò¤È¤â¤Ë¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¤â¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³èµ¤¤Å¤¯¾ë²¼Ä®¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³ÁêÎÉ¤Ï¸»Æâ¤È¥ï¥·¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Î¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¤¦¤Ê¤Å¤¯°Õ¼¡¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¡¢Â©»Ò¡¦°ÕÃÎ¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤É¤³¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²æ¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤Î²æ¤¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°Õ¼¡¤Ë¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¼Â¤È¤·¤Æ°ÕÃÎ¤ËÂÔ¤ÄÌ¤Íè¤òÃÎ¤ë²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÄÕ½Å¤ËÌÔ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤«¤±¤ë²Ö³¡¡¦Ã¯Âµ¡ÊÊ¡¸¶ÍÚ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾¦Çä¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¿ÈÀÁ¤±ÏÃ¤â¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤±¤·¤«¤±¤ë¡£¿È¤ò°ú¤¯¤³¤È¤ÇÄÕ½Å¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¼¨¤·¤¿À¥Àî¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÄÕ½Å¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ¥Àî¤ÈÌóÂ«¤·¤¿Ì´¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´Ø·¸À¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅâ´Ý¡ÊÅÏîµÅÍæÆ¡Ë¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¡¢¤Þ¤ÀÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«Åâ´Ý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²èÉ÷¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯Ææ¤Î³¨»Õ¡¦Ë¾Ï¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿´¤¬Áû¤°¡£
¡¡ÄÕ½Å¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÂè17ÏÃ¤«¤é¥°¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£¤½¤Î´õË¾¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë´ãº¹¤·¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÄ©¤à²£ÉÍÎ®À±¤Î»×¤¤¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤±¤É¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤ÇØÃæ¤ò²¡¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¡¢¤³¤Î²ó¤Ë¸þ¤±¤Æ²£ÉÍ¤¬´ó¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¡Ê¢¨¡Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÕ½Å¤òÀ¸¤¤ë²£ÉÍ¤ÎÊâ¤ß¤ÏÂ³¤¯¡£µî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¶»¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¾Ï¤ÎËë³«¤±¤À¡£
»²¾È¢¨ https://realsound.jp/movie/2025/04/post-2005166.html
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë