²÷¾¡¤Ç½à·è¾¡¤Ë²¦¼ê¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¡¡10ÆÀÅÀ¤ÎÃæÂ¼ÂÀÃÏ¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤¿¡×¡ÚB2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à¡¹·è¾¡¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë½à¡¹·è¾¡Âè1Àï¡¡Ê¡²¬74¡½46Ê¡°æ¡Ê4Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡2ÀïÀè¾¡Êý¼°¤ÎPO¤ÇÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ÎÊ¡°æ¤ËÀè¾¡¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£5Æü¤ËËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè2Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡7µ¨¤Ö¤ê¤Î1Éô¡ÊB1¡ËÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬¤ÏÂè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤³¤½16¡½14¤È¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢Âè2Q¤ËÆþ¤ë¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¹¶ËÉ¤Ç°µÅÝ¡£¸åÈ¾¤âÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£º£µ¨ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÏÊ¡°æ¤Î37ËÜ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë51ËÜ³ÎÊÝ¡£¼éÈ÷¤Ç¤â¤ï¤º¤«46ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¹â½Ð¿È¤ÎÃæÂ¼ÂÀÃÏ¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡Ê¥´¡¼¥ë²¼¡Ë¤ò»ÙÇÛ¤Ç¤¤¿¡£¼¡¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦ÌÀÆü¡Ê5Æü¡Ë¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë