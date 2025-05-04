¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡È²¿¤Ç¤â·ÈÂÓ¤Ç¡É¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë·Ù¾â¡ÖÁê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤È¤«¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¤«¤¨¤Ã¤ÆÂç¤â¤á¤Ë¡×
¡¡¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡Ê78¡Ë¤¬¡¢4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎTV¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡È¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¡£ÅÅÏÃ¤ä¸òÄÌ¡¢¿Í¡¹¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÊÑÁ«¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¤¿¤±¤·¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È°¤Àîº´ÏÂ»Ò»á¤é¾¼ÏÂÀ¤Âå¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£°æ¥µ¥Á¤éÊ¿À®À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤â½Ð±é¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û1Âæ¤¢¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£±ÇÁü»£¤Ã¤ÆYouTube¤ËºÜ¤»¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£²Ô¤°ÊýË¡¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁý¤¨¤¿¡£¤·¤«¤â¤ª²È¤«¤é¤Ç¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²è´üÅª¡×¤È¡¢ÆÀ°Õ¤²¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤è¡Ä¡£¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤ï¤º¤Ë²Ô¤´¤¦¤È¤¤¤¦¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯°¤Àî»á¤Ë¡¢Æ£°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯»Å»ö°Ê³°¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÅÅÏÃÂç¤Ã·ù¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡ÖÁ´ÉôLINE¤Ç¡£LINE¤ÎÊý¤¬¥¿¥¤¥Ñ¡Ê»þ´Ö¤Î¸úÎ¨¡Ë¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡À¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤³¤È¤â·ÈÂÓ¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¥ê¥¹¥¯¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖÂÐÌÌ¤ÇÁê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤È¤«¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢»Å»ö¤¬¡ÄÊØÍø¤Ê¤è¤¦¤Ç´Ø·¸¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÂç¤â¤á¤Ë¤â¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£