¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¾ì¡© ÌëÆ»¤Ç¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¸«¤«¤±¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÇØ¸å¤«¤éÀ¼¤¬¡¿Ìµ»´É´Êª¸ì¢
¡ØÌµ»´É´Êª¸ì¡Á¤¢¤ëÌ¡²è²È¤¬¸«¤¿²ø°Û¡Á¡Ù¡Ê¹õÌÚ¤¢¤ë¤¸¡§¸¶ºî¡¢¥Þ¥ë¥ª¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡ØÌµ»´É´Êª¸ì¡Á¤¢¤ëÌ¡²è²È¤¬¸«¤¿²ø°Û¡Á ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥Þ¥ó¥¬²È¡¦Ãæ¿¹¤Ï¡¢»Å»öÃæ¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¿¤Á¤Èºî¶ÈÄÌÏÃ¤Ç²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¤Î¤¬½¬´·¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤â´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£Ìë´Ö·ÙÈ÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤äÌëÆ»¤Ç¤Î¥¾¥Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤éÂ¾¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Þ¤ÇÆü¾ï¤Ë¿¯¿©¤·¤¿¥Û¥é¡¼ÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä¼ÂÏÃ²øÃÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢²øÃÌ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦¹õÌÚ¤¢¤ë¤¸¤ÎºÇ¶²Ã»ÊÔ½¸¡ÖÌµ»´É´Êª¸ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼¥Þ¥ó¥¬²È¡¦¥Þ¥ë¥ª¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¡ØÌµ»´É´Êª¸ì¡Á¤¢¤ëÌ¡²è²È¤¬¸«¤¿²ø°Û¡Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û
¡ØÌµ»´É´Êª¸ì¡Á¤¢¤ëÌ¡²è²È¤¬¸«¤¿²ø°Û¡Á ¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¡¡¥Þ¥ó¥¬²È¡¦Ãæ¿¹¤Ï¡¢»Å»öÃæ¤Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¿¤Á¤Èºî¶ÈÄÌÏÃ¤Ç²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¤Î¤¬½¬´·¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤â´ñÌ¯¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£Ìë´Ö·ÙÈ÷¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤äÌëÆ»¤Ç¤Î¥¾¥Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤«¤éÂ¾¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Þ¤ÇÆü¾ï¤Ë¿¯¿©¤·¤¿¥Û¥é¡¼ÏÃ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä¼ÂÏÃ²øÃÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢²øÃÌ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦¹õÌÚ¤¢¤ë¤¸¤ÎºÇ¶²Ã»ÊÔ½¸¡ÖÌµ»´É´Êª¸ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Û¥é¡¼¥Þ¥ó¥¬²È¡¦¥Þ¥ë¥ª¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¡ØÌµ»´É´Êª¸ì¡Á¤¢¤ëÌ¡²è²È¤¬¸«¤¿²ø°Û¡Á¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÝ¤¤¾ìÌÌ¤¢¤ê¡¢¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ª¡Û