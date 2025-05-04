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2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡ËÊ¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Zepp Haneda(TOKYO)
OPEN 18:00 / START 19:00
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