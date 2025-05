アメコミ、映画、ポップカルチャーの祭典「大阪コミックコンベンション2025」(通称:大阪 コミコン 2025/会期:5月2日〜4日)の最終日――May the 4th(5月4日)は「 スター・ウォーズ の日」。メインステージでは、「 スター・ウォーズ ・ギャザリングステージ Presented by OSAKA COMIC CON 2025」が行われ、ダニエル・ローガンとコス プレイヤー たちが、 スター・ウォーズ の日を盛大に盛り上げた。ダニエル・ローガンは、『 スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』(2002年)や『 スター・ウォーズ /クローン・ウォーズ』(08−20年)で、銀河一の賞金稼ぎ ジャンゴ ・フェットのクローンとして生まれた“息子”ボバ・フェットという重要なキャラクターを演じ、ファンから長年愛され続けている。

4月18日〜20日に千葉・幕張メッセで開催された「 スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン 2025」のゲストとして来日し、一度帰国したのち、今回の イベント のために再来日したローガンは、「大阪&東京 コミコン のためなら、いつだって時間を作ります」「皆さんのためのエネルギーは残しています」と力強く語り、ファンへの感謝と日本の コミコン への深い愛情を示した。ステージでは、『 スター・ウォーズ 』をきっかけに 結婚 したというカップルが紹介され、 モニター に映し出された幸せそうな2人に、ダニエルが「おめでとう!」と祝福。会場全体からも温かい「おめでとう!」の声が上がり、感動的なひとときとなった。 イベント の締めくくりには、ステージとファンが一体となって「May the Force be with you!(フォースと共にあらんことを)」と声をそろえ、“ スター・ウォーズ の日”にふさわしい熱狂と感動の中、幕を閉じた。 スター・ウォーズ 」の世界を象徴する名せりふ「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」の、May the Force とMay the 4th(5月4日)の語呂合わせから、毎年5月4日は世界中の スター・ウォーズ ファンが、「 スター・ウォーズ 」の文化を祝い、映画を楽しむ日となっている。