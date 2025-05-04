Á°Êý¤òÁö¤ë¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¡Ä¤Ï¤º¤ß¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ø¿ÊÆþ¤·ÊÌ¤Î¼Ö¤¬ÄÉÆÍ¡¡ÃËÀ¤¬¼ÖÆâ¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì°ì»þ½ÅÂÎ¡¡¼¢²ì¡¦ÊÆ¸¶»Ô
¼¢²ì¸©ÊÆ¸¶»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¼Ö¤¬¤Ï¤º¤ß¤Ç¡¢¿ÊÆþ¤·¤Æ¤¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì»þ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
4Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÆ¸¶»Ô¾åÌî¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡Ö¼Ö3Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡£¹õ¤¤¥»¥À¥ó¼Ö¤Î¶á¤¯¤ËÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢20¡Á30Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¼Ö¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å°Õ¼±¤¬²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Û¤«¤Ë¤â70Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£