¢âJOY¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ø¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡ÙMV¸ø³«¡ª¹¾³ÑÎç²»¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀÄ¤¤¶õÇØ·Ê¤Ç¤Î¥ê¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ä¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ
»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¢âJOY¤Î6·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤Ï¡¢¹¾³ÑÎç²»¤¬¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¿´¤ò¤«¤É¹¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï¡Ö¤Ò¤È²Æ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òOFF¤Ë¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤äÍ§Ã£¤òÈëÌ©´ðÃÏ¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¾¯¤·Áá¤¤²Æ¤Î³¤¤Ø¤ÈÁö¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀÚ¤Ê¤¯¤Æ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¡£¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÀÄ¤¤¶õÇØ·Ê¤Ç¤Î¥ê¥Ã¥×¥·ー¥ó¤ä¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤Ï¡¢5·î5Æü0»þ¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤½¤·¤ÆLINE MUISC¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿MV¸ø³«¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢âJOY¤Ï¡¢8·î17Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¸ø±é¡Ê¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¢âJOY Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2025¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÉ²Ã¾ðÊó¤ä¾ÜºÙ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£4¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¢âJOY¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.05 ON SALE
DIGTAL SINGLE¡Ö¥Ö¥ëー¥Ï¥ï¥¤¥ì¥â¥ó¡×
2025.06.11 ON SALE
3rd SINGLE¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Ø¢âJOY Á´¹ñ¥Ä¥¢ー2025¡Ù
08/17¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦¥Õ¥§¥Ëー¥Á¥§ºæ Âç¥Ûー¥ë
09/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦Î©Àî¥¹¥Æー¥¸¥¬ー¥Ç¥ó
10/05¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
10/14¡Ê²Ð¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¶ä¹Ô¥Ûー¥ë ¥¤¥º¥ß¥Æ¥£21 Âç¥Ûー¥ë
10/20¡Ê·î¡Ë¹Åç¡¦JMS ¥¢¥¹¥Æー¥ë¥×¥é¥¶ Âç¥Ûー¥ë
10/22¡Ê¿å¡ËµþÅÔ¡¦¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë
11/09¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°Ê¸ÍýÂç³ØÊ¸²½¥Õ¥©ー¥é¥à
¢âJOY OFFICIAL SITE
https://nearly-equal-joy.jp/