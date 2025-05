オーストラリア空軍が4日、公式インスタグラムを更新し、“宇宙船”と戦闘機が一緒に写った画像を公開した。5月(May)4日(Fourth)は、映画「スター・ウォーズ」シリーズの劇中で使われる言葉「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで「スター・ウォーズの日」とされている。



【写真】胸熱!F-35とXウイングのコラボ オーストラリアの風景もぴったり

飛行場に並ぶF-35ライトニングⅡの向こうに2機のXウイングが低空飛行。デス・スターに向かって垂直に飛ぶ、アクロバットチーム「ルーレッツ」のピラタスPC-21。夜の飛行場で駐機しているF/A-18ホーネットの上でミレニアム・ファルコン号が旋回する姿などが掲載されている。



「はるか昔、はるか遠くの銀河系で…人々は #StarWarsDay を祝いました。そして私たちも祝います。」と「スター・ウォーズ」のオープニングをもじったコメントも。「今日は #MayTheFourth を記念して、星間からの来訪者たちと撮った写真をいくつかご紹介します。フォースと共にあらんことを。」としゃれっ気たっぷりに紹介した。



