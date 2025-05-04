¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«¡×¤òÍÞ¤¨¤¿°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢3·î24¡Á25Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤ÇÐÍ¥¤Î´é¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤Î´é¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦40Âå½÷ÀÇÐÍ¥¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°½À¥¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2000Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥¿¥ë¥Î¥Ò¥«¥ê¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØJIN-¿Î-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÈ¬½Å¤Îºù¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë½Ð±é¡£¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÐÍ¥¤Ç¡¢UNIQLO¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎCM¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2010Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖSK-II¡×¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤µ¤ò¾ï¤Ë°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë½÷ÀÇÐÍ¥¤Î1¿Í¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯Æó½Å¤ÎÉý¤â¹¤¯¡¢É¡¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¸ý¤Î·Á¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤¿¤áÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë40Âå¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ÎÇ¯Âå¤«¤é¤âÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤¹¤ëInstagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬334Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤ÎÎØ³Ô¤äÌÜ¤ÎÇÛÃÖ¤¬ÎÉ¤¯¤È¤Æ¤âÀ¶Á¿¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¿45É¼
2°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°½À¥¤µ¤ó¤Ï1985Ç¯3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢2000Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤ÇÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯Æó½Å¤ÎÉý¤â¹¤¯¡¢É¡¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¸ý¤Î·Á¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤¿¤áÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë40Âå¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¹áÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¿84É¼1°Ì¤Ï¿¼ÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï1982Ç¯11·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢1996Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1998Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÀÍÍ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¡ØÆî¤¯¤ó¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊ¿À¶À¹¡Ù¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó¤ÎÌ¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÇ¯Âå¤«¤é¤âÈþ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤¹¤ëInstagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬334Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï1Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ÎÈþËÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤±¤É¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Î¤«¤ï¤¤¤¤´é¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö´é¤ÎÎØ³Ô¤äÌÜ¤ÎÇÛÃÖ¤¬ÎÉ¤¯¤È¤Æ¤âÀ¶Á¿¤Ê´éÎ©¤Á¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)