R・マドリーvsセルタ スタメン発表
[5.4 ラ・リーガ第34節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※21:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 31 ハコボ・ラモン
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 29 Yoel Lago
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 4 ウーゴ・ソテロ
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 12 アルフォンソ・ゴンサレス
MF 28 フェル・ロペス
FW 7 ボルハ・イグレシアス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 6 イライクス・モリバ
MF 11 フランコ・セルビ
MF 14 イケル・ロサダ
MF 16 ジャイウソン
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
MF 23 ウーゴ・アルバレス
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 18 パブロ・デュラン
監督
クラウディオ・ヒラルデス
※21:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 14 オーレリアン・チュアメニ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 35 ラウール・アセンシオ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 7 ビニシウス・ジュニオール
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 29 Y. Lekhedim
DF 31 ハコボ・ラモン
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
監督
カルロ・アンチェロッティ
[セルタ]
先発
GK 13 ビセンテ・グアイタ
DF 20 マルコス・アロンソ
DF 29 Yoel Lago
DF 32 ハビ・ロドリゲス
MF 3 オスカル・ミンゲサ
MF 4 ウーゴ・ソテロ
MF 5 セルヒオ・カレイラ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 12 アルフォンソ・ゴンサレス
MF 28 フェル・ロペス
FW 7 ボルハ・イグレシアス
控え
GK 1 イバン・ビジャール
DF 21 ミハイロ・リスティッチ
DF 24 カルロス・ドミンゲス
MF 6 イライクス・モリバ
MF 11 フランコ・セルビ
MF 14 イケル・ロサダ
MF 16 ジャイウソン
MF 19 ビリオット・スウェドベリ
MF 23 ウーゴ・アルバレス
MF 25 ダミアン・ロドリゲス
FW 10 イアゴ・アスパス
FW 18 パブロ・デュラン
監督
クラウディオ・ヒラルデス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります