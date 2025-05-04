[5.4 ラ・リーガ第34節](サンティアゴ・ベルナベウ)

※21:00開始

<出場メンバー>

[レアル・マドリー]

先発

GK 1 ティボー・クルトワ

DF 14 オーレリアン・チュアメニ

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 35 ラウール・アセンシオ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 7 ビニシウス・ジュニオール

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 19 ダニ・セバージョス

FW 9 キリアン・ムバッペ

控え

GK 13 アンドリー・ルニン

GK 34 Sergio Mestre

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 29 Y. Lekhedim

DF 31 ハコボ・ラモン

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 21 ブラヒム・ディアス

FW 16 エンドリッキ

監督

カルロ・アンチェロッティ

[セルタ]

先発

GK 13 ビセンテ・グアイタ

DF 20 マルコス・アロンソ

DF 29 Yoel Lago

DF 32 ハビ・ロドリゲス

MF 3 オスカル・ミンゲサ

MF 4 ウーゴ・ソテロ

MF 5 セルヒオ・カレイラ

MF 8 フラン・ベルトラン

MF 12 アルフォンソ・ゴンサレス

MF 28 フェル・ロペス

FW 7 ボルハ・イグレシアス

控え

GK 1 イバン・ビジャール

DF 21 ミハイロ・リスティッチ

DF 24 カルロス・ドミンゲス

MF 6 イライクス・モリバ

MF 11 フランコ・セルビ

MF 14 イケル・ロサダ

MF 16 ジャイウソン

MF 19 ビリオット・スウェドベリ

MF 23 ウーゴ・アルバレス

MF 25 ダミアン・ロドリゲス

FW 10 イアゴ・アスパス

FW 18 パブロ・デュラン

監督

クラウディオ・ヒラルデス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります