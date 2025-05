清 竜人25が初となる全国ツアー<KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR>を5月4日(日)UMEDA CULUB QUATTRO(大阪)より開催し、新曲「世界を愛せますように!」を含む全16曲を披露した。これにあわせ、新曲「世界を愛せますように!」のMVメイキング映像も本日5月4日(土)20時より公開された。メイキング映像は清 竜人と夫人メンバーの思わず微笑んでしまう仲睦まじい様子や、撮影現場の雰囲気の良さが伝わってくる内容となっている。

■リリース情報



■「世界を愛せますように!」2025年4月30日(水)配信開始https://erj.lnk.to/K9Ci55■『KIYOSHI RYUJIN with Quartet Acoustic Live』2025年4月30日(水)配信開始【収録曲】01.ウェンディ - Quartet Acoustic Live Version02.フェアウェル・キス - Quartet Acoustic Live Version03.ぼくが死んでしまっても - Quartet Acoustic Live Version04.痛いよ - Quartet Acoustic Live Version05.マドモアゼル - Quartet Acoustic Live Version06.All My Life - Quartet Acoustic Live Version07.そつぎょう - Quartet Acoustic Live Version08.いない - Quartet Acoustic Live Version09.ボーイ・アンド・ガール・ラヴ・ソング - Quartet Acoustic Live Version『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live』2025年4月30日(水)配信開始【収録曲】01.Will you marry me ? - Acoustic Live Version02.KARESHIいるんだって - Acoustic Live Version03.青春しちゃっていいじゃん - Acoustic Live Version04.プリ〜ズ...マイ...ダ〜リン - Acoustic Live Version05.アバンチュールしようよ - Acoustic Live Version06.25 - Acoustic Live Version07.ねえねえ... - Acoustic Live Version08.Coupling - Acoustic Live Version09.LOVE&WIFE&PEACE - Acoustic Live Version