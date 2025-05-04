清 竜人25、初の全国ツアー開幕＋「世界を愛せますように！」MVメイキング公開
清 竜人25が初となる全国ツアー＜KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR＞を5月4日（日）UMEDA CULUB QUATTRO（大阪）より開催し、新曲「世界を愛せますように！」を含む全16曲を披露した。
これにあわせ、新曲「世界を愛せますように！」のMVメイキング映像も本日5月4日（土）20時より公開された。メイキング映像は清 竜人と夫人メンバーの思わず微笑んでしまう仲睦まじい様子や、撮影現場の雰囲気の良さが伝わってくる内容となっている。
■リリース情報
2025年4月30日（水）配信開始
https://erj.lnk.to/K9Ci55
■『KIYOSHI RYUJIN with Quartet Acoustic Live』
2025年4月30日（水）配信開始
【収録曲】
01.ウェンディ - Quartet Acoustic Live Version
02.フェアウェル・キス - Quartet Acoustic Live Version
03.ぼくが死んでしまっても - Quartet Acoustic Live Version
04.痛いよ - Quartet Acoustic Live Version
05.マドモアゼル - Quartet Acoustic Live Version
06.All My Life - Quartet Acoustic Live Version
07.そつぎょう - Quartet Acoustic Live Version
08.いない - Quartet Acoustic Live Version
09.ボーイ・アンド・ガール・ラヴ・ソング - Quartet Acoustic Live Version
『KIYOSHI RYUJIN25 Acoustic Live』
2025年4月30日（水）配信開始
【収録曲】
01.Will you marry me ? - Acoustic Live Version
02.KARESHIいるんだって - Acoustic Live Version
03.青春しちゃっていいじゃん - Acoustic Live Version
04.プリ〜ズ...マイ...ダ〜リン - Acoustic Live Version
05.アバンチュールしようよ - Acoustic Live Version
06.25 - Acoustic Live Version
07.ねえねえ... - Acoustic Live Version
08.Coupling - Acoustic Live Version
09.LOVE&WIFE&PEACE - Acoustic Live Version
■ライブ情報
2025年5月26日（月）横浜BAYHALL
・出演：清 竜人25
・時間：18:00 open / 19:00 start
・座席：スタンディング
〇チケット情報
・チケットURLはこちら：eplus.jp/kiyoshiryujin/
・特典付きチケット：\10,000 (+1Drink)
・一般チケット： \4,500 (+1Drink)
[特典付きチケット 特典内容]
・特典付きチケット限定 Tシャツプレゼント
・一般チケットのお客様よりも先にご入場いただける権利
＜KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR＞
2025年5月4日（日）[大阪] UMEDA CULUB QUATTRO
2025年5月11日（日）[神奈川] YOKOHAMA BAYHALL
2025年5月14日（水）[埼玉] HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN
2025年5月22日（木）[愛知] THE BOTTOMLINE
2025年5月31日（土）[東京] The Garden Hall
2025年6月7日（土）[新潟] NEXS NIIGATA
2025年6月13日（金）[福岡] BEAT STATION
2025年6月14日（土）[兵庫] VARIT.
2025年6月15日（日）[岡山] YEBISU YA PRO
〇チケット情報(各公演)
・チケットURLはこちら：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/
・座席：スタンディング
・金額：一般 ￥8,500 / 特典付き ￥14,000
◆清 竜人25 Instagram