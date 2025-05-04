■ライブ情報



＜清 竜人25 清 竜人､ 清 真尋 大生誕祭 2025＞2025年5月26日（月）横浜BAYHALL・出演：清 竜人25・時間：18:00 open / 19:00 start・座席：スタンディング〇チケット情報・チケットURLはこちら：eplus.jp/kiyoshiryujin/・特典付きチケット：\10,000 (+1Drink)・一般チケット： \4,500 (+1Drink)[特典付きチケット 特典内容]・特典付きチケット限定 Tシャツプレゼント・一般チケットのお客様よりも先にご入場いただける権利＜KIYOSHI RYUJIN25 THE CRUISING TOUR＞2025年5月4日（日）[大阪] UMEDA CULUB QUATTRO2025年5月11日（日）[神奈川] YOKOHAMA BAYHALL2025年5月14日（水）[埼玉] HEAVEN’S ROCK SAITAMA SHINTOSHIN2025年5月22日（木）[愛知] THE BOTTOMLINE2025年5月31日（土）[東京] The Garden Hall2025年6月7日（土）[新潟] NEXS NIIGATA2025年6月13日（金）[福岡] BEAT STATION2025年6月14日（土）[兵庫] VARIT.2025年6月15日（日）[岡山] YEBISU YA PRO〇チケット情報(各公演)・チケットURLはこちら：https://eplus.jp/kiyoshiryujin/・座席：スタンディング・金額：一般 ￥8,500 / 特典付き ￥14,000