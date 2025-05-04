¡ÚRIZIN¡ÛÎëÌÚÀéÍµ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ËÇÔ¤ì¤ë¡¡¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤«ÀººÌ·ç¤¡Ä¡ÖµÙ¤ó¤Ç¡×¡ÖËþ¿ÈÁÏáØ¤«¤â¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡þRIZINÃËº×¤ê¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¼ÎëÌÚÀéÍµ¡Ê2025Ç¯5·î4Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¸µRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÈ¾Í»û¡Ë¤¬Ä«ÁÒÌ¤Íè¡ÊJTT¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤¬Æ°¤¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¡¢SNS¾å¤Ë¤ÏÎëÌÚ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖRIZIN.49¡×¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿ÎëÌÚ¡£ºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î30Æü¤Î¡ÖRIZIN.50¡×¤Ç¥«¥ë¥·¥ã¥¬¡¦¥À¥¦¥È¥Ù¥Ã¥¯¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇÂ®¤Ç¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¡£RIZIN10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤òÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤È¤Î»î¹ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö½¼ÅÅ´ü´ÖÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Â¤â·ý¤â¼£¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤ÇÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÄ´»Ò¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤ÊÎëÌÚÀéÍµ¡×¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡ÖÎëÌÚÀéÍµ¤âËþ¿ÈÁÏáØ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Ê¤Î¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÄ«ÁÒÌ¤ÍèÀ¨¤¹¤®¤ë¡¡¼õ¤±¤¿ÎëÌÚÀéÍµ¤âÃËÁ°¡×¤Ê¤É¤Î·ãÎå¥³¥á¥ó¥È¤â½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£