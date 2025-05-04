¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¢ªÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Âç·¿¸¤¤¬¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡ØÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¤¬24ËüºÆÀ¸¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÊìÀËÜÇ½¡×
¤Þ¤ë¤ÇÊìÌ¼¡ª¡©¤½¤ó¤Ê¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï24Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¡ÖÊìÀËÜÇ½½Ð¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Âº¤µ¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ô²½¤µ¤ì¤ë¡Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê0ºÐ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¢ªÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Âç·¿¸¤¤¬¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡ØÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡Ù¡Û
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÂç·¿¸¤
²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤Ê°é»ù¡¢Íê¤â¤·¤¤¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡Ä¡£¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤Ç¤Ï¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÖÂè2¤Î¥Þ¥Þ¡×¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
0ºÐ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê½÷¤Î»Ò¡Ø¤Û¤Î¡Ù¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ¦¼Æ¤Î¡Ø¤¦¤Ë¡Ù¤¯¤ó¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Î¡Ø¤ª¤«¤é¡Ù¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤À³Ê¤Î2É¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤é¡Ä
Í·¤ÓÀ¹¤ê¤Î¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Éú¤»¤Æ¤¯¤Ä¤í¤°¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£Âç¤¤ÊÇØÃæ¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¾è¤Ã¤«¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤¤¤Ë¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÎ¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£0ºÐ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤ÈÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¤Þ¤À¤Þ¤À»³ÅÐ¤ê¤òÂ³¤±¤¿¤¤ÍÍ»Ò¤Î¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±ÅÐ¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê
»³ÅÐ¤ê¤òËþµÊ¤·¤¿¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤Ù¤¿¡©¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢²¹¤«¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ú¥í¥Ú¥í¤Ë¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤â»×¤ï¤º¡Ö¥Õ¥Õ¥Ã¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤«¡Ä♡²û¤¬Âç¤¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡ª
¤´²ÈÂ²¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ê¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë»×¤ï¤º¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¾å¼ê¤Ë¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÏÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ë¤¯¤ó¡õ¤ª¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ¦¼Æ¤¦¤Ë¡õ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ª¤«¤é UNI¡õOKARA¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£