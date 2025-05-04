°æ¾å¾°Ìï¡¡¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤ÏÊó½·11²¯±ß¡õ¥¥ã¥ê¥¢Áí³Û¤Ï72²¯±ßÆÍÇË¡áÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿ä·×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¼ýÆþ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¡Ö£Ó£ð£ï£ò£ô£é£î£ç¡¡£Î£å£÷£ó¡×¤Ï¡Ö°æ¾å¾°Ìï£ö£ó¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÎÊó½·¡¡£²£°£²£µÇ¯¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¤¤¤¯¤é²Ô¤°¡©¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ëÊó½·³Û¤ò¿ä·×¡£¡Ö°æ¾å¤Î³ÍÆÀ³Û¤Ï£·£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤«¤é£¸£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£±£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Î´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿äÄê£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤«¤é£±£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²²¯£±£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â³Û¤ÎÊó½·¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°æ¾å¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áí¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¼ýÆþ¤Ï£³£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£µ£°²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤«¤é£´£´£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£¶£³²¯£³£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¡££´£´£°£°Ëü¥É¥ëÁ°¸å¤¬Ä¾¶á¤Î¿ô»ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤Î¸å¤Ï£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ê£·£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£