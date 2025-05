MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送)。4月28日(月)の放送では、6月6日(金)から公開されるライブ&ドキュメンタリー映画「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」について語りました。

新しい学校のリーダーズ・SUZUKA

「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」では、昨年12月に東京・国立代々木競技場第一体育館でおこなわれたワンマンツアー「NIPPON Calling Tour 2024」千秋楽の模様やバックステージの様子、単独インタビュー、ファンへのサプライズライブや各地をめぐりながらのパフォーマンスの映像など新撮ドキュメンタリー映像を収録。本作の監督は、「THE FIRST TAKE」やNHK「おかえり音楽室」で新しい学校のリーダーズの魅力を鮮やかに切り取ってきた清水恵介が担当。初の長編音楽ドキュメンタリー映画に挑みます。SUZUKA:そして、ライブ&ドキュメンタリー映画「青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE」が6月6日(金)より全国劇場公開決定! 5月16日(金)よりムビチケ前売り券、発売決定! 我々、ATARASHII GAKKO!の映画が出るということですね!MIZYU:なんだって!?SUZUKA:10年前のわしらからしたら想像できへんわ!RIN:映画ってなんですか!? 大迫力で私たちのパフォーマンスを見られるっていう機会もあんまりないと思うし、大スクリーンに映る私たちってまた新鮮だと思う。それにプラスしてね、ドキュメンタリーな部分もあったりします。いろんな撮影をしましたね。KANON:ね。この映画の撮影は、すごく心に残るものになったなって思います。MIZYU:そうだね。私たちが2024年にやったライブの姿から、私たち4人だけじゃなくて、ファン、青春部員のみなさんとのつながりだったりと、私たちとその周りの愛を作っている環境すべてがフィルミングされております。ちょっとドキドキしています。全員:Arigato!

新しい学校のリーダーズ(左上から時計回りにKANON、SUZUKA、RIN、MIZYU)



