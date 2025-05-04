¥¦¥¨¥ó¥Ä¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËATM¼ê¿ôÎÁ¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤Î¤Ë300±ß¤â¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎ¾³ØÄ¹¡¡¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³Ø¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡È¥É¥±¥Á¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸½¶â¤òATM¤Ç°ú¤½Ð¤¹ÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¦¥¨¥ó¥Ä¡£¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë¡È»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡ÈÅÓÃæ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¥³¥ó¥Ó¥ËATM¤Ê¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ä300±ß¤«¤«¤ë¤«¤é¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²¶¤¬ÍÂ¤±¤¿¶â¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ë300±ß¤«¤«¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤«¤é!¤½¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬À¨¤¯¤¤¤¤¿Í¤Ç¡£¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊATM¤Þ¤Ç¡Ë±ó²ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢±¿ÄÂ100±ß¤°¤é¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È300±ß¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó°Â¤¤Êý¤Ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÎ¾³ØÄ¹¤«¤é¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯»È¤¤¤ä¡£°ú¤½Ð¤·¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ä¤Ç?¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤â²¼¤»¤ë¤·¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤Ï¡Ö¤ä¤êÊý¤¬Á´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£