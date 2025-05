YABACUBE INC.は、同社が展開するメイド喫茶「ぷりもふぃ〜ね」において、全国47都道府県でのフランチャイズ展開を本格始動しました。

メイド喫茶「ぷりもふぃ〜ね」

YABACUBE INC.は、同社が展開するメイド喫茶「ぷりもふぃ〜ね」において、全国47都道府県でのフランチャイズ展開を本格始動。

■全国47都道府県で先着2名限定、フランチャイズオーナー募集

「ぷりもふぃ〜ね」は“推しカフェ”をコンセプトに、現役アイドルやインフルエンサーキャストが在籍・出勤することで話題のコンカフェブランドです。

今回の全国展開にあたり、各都道府県で2名までの限定フランチャイズオーナーを募集します。

■加盟金ゼロ・充実のサポート体制

初期費用は、店舗の内装や設備費を含めて500万円以内での開業が可能。

さらに、YABACUBE INC.が運営するアイドルグループや既存店舗キャストによるPR・ゲスト協力、開業前研修、店舗デザイン、衣装・メニュー開発、SNS集客支援、スタッフ採用支援など、グループ全体が一丸となって出店をサポートします。

FC概要(1)

FC概要(2)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国47都道府県でのフランチャイズ展開!メイド喫茶「ぷりもふぃ〜ね」 appeared first on Dtimes.