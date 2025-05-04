JO1¡¢¥á¥ó¥Ðー¥»¥ë¥ÕYouTube´ë²è¡ÖPLANJ¡×³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖPLANJ¡×¤Ï³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ä±ÇÁü¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ª
JO1¤¬¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¤½¤ì¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëYouTube´ë²è¡ÖPLANJ¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¡¢³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖPLANJ¡×¤Ï¡¢JO1¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤·¤¿¤¤²»³Ú¤ä±ÇÁü¤ò¼«Í³¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£³Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ä±ÇÁü¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î5Æü0»þ¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëº´Æ£·Ê¸ê¤Î¡ÖBANANA¡×¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¸ø³«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡ÖDole¥Ð¥Ê³è¥µ¥Ýー¥¿ー¥Ð¥Ê¥ÊÈÖÄ¹¡×¤Ëº´Æ£¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë1¶Ê¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅù¤Î¥Ð¥Ê¥ÊÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡ÖBANANA¡×¤ÎMV¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î4Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿B.LEAGUE¸ø¼°Àï¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄvsÀçÂæ89ERS GAME2¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡ÖBANANA¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ5·î26Æü0»þ¤Ë¤Ï¡¢Àî¿¬Ï¡¤Ë¤è¤ë¡ÖDAYBREAK¡×¡ÊEP¡ÖGive me your day.¡×¤è¤êÀè¹ÔÇÛ¿®¡Ë¡¢Çò´äÎÜÉ±¤Î¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¤Î¡Öeasy life¡×¡¢ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¤Î¡ÖMelak¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Ç°ìµó¤ËÇÛ¿®³«»Ï¡£º£¸å¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.05.05 ON SALE
KEIGO
DIGITAL SINGLE¡ÖBANANA¡×
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/
¡ÖPLANJ¡×ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È
https://www.youtube.com/playlist?list=PLo8MvQ66891qB5oeE7LzV-zspvmAQmKm8