¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤È¾Î»¿
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÅêµå¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³¡½£±¤È¾¡Íø¤·¡¢Ãù¶â¤ò¡Ö£µ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÙ¤ÎÅÐÈÄ²óÈò¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬º£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬¤Î¾¡Ëô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢éâÌ¾¤òº¸Èô¡¢ÅÙ²ñ¤ò¥Ë¥´¥í¤ËÍÞ¤¨»°¼ÔËÞÂà¤È¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢£´²ó¤È£¶²ó¤Ë¤â»°¼ÔËÞÂà¤È°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£»Ä¤ê¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ÏÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£¶²ó£¸£µµå¤òÅê¤²£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡££·²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¤ËÄ¹Ìî¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤äÂ¾¤Îµå¼ï¤âÀ¸¤¤¿¡£´·¤ì¤¿ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢º£Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¤½àÈ÷¤ò¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£¶²ó¤Ê¤ó¤È¤«Åê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ÎàÉü³èÅêµåá¤òÉ¾¤·¤¿¡£