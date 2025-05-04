LE SSERAFIM¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢Ì¾¸Å²°¸ø±é·çÀÊÈ¯É½¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤¬¡¢6Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÆEASY CRAZY HOT¡Ç IN JAPAN¡×Ì¾¸Å²°¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£4Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢HUH YUNJIN¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤È²óÉü¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥ó¥¸¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢LE SSERAFIMÌ¾¸Å²°¸ø±é·çÀÊ
¥æ¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡×¤ÈÆ±¸ø±é¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î·ò¹¯¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢HUH YUNJIN¤¬°ìÆü¤âÁá¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼£ÎÅ¤È²óÉü¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û