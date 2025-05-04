40ºÐÂç²Ï½é½Ð±é¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤ÎÄï±é¤¸¤ë·Ý¿Í¤ËµÓ¸÷¡Ö¤´Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¿À¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¡Ø·»Äï¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉ¾È½¡×
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤(40)¤ÎÄï¤ò±é¤¸¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö¸½¾ì¤Ç¤â¡Ø·»Äï¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉ¾È½¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î³èÌö¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·»¤Î¾¾Á°Æ»×¢¤ò±é¤¸¤ë¤¨¤Ê¤ê¤È¡¢Äï¤Î¾¾Á°×¢Ç¯¤ò±é¤¸¤ë¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯(37)=¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È=¤Î³Ý¤±¹ç¤¤Æ°²è¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤ÏÃç°ã¤¤¤ò¤¹¤ë·»Äï¤À¤¬¡¢¤¨¤Ê¤ê¤Ï¡Ö·»Äï¤Ç¡Á¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥È¡¼¥¯¡£¤È¤â¤ËÂç²Ï½é½Ð±é¤Ç¡ÖÄï¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤æ¤ë¤æ¤ë¥È¡¼¥¯¤Ë¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¿ÍÂ³½Ð
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤´Î©ÇÉ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡×¡Ö¿À¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈýÌÓ¤Î·Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê?¡×¡ÖÄï¡¢¤è¤¦Áª¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ò¤ç¤¦¤í¤¯¤Ï2012Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥å¥¦¥¸¥Þ¥ë¡×¤ò·ëÀ®¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¤Ï¥Ô¥ó¤Ç³èÆ°¤·¡¢22Ç¯¤ÎTBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£