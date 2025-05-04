GW¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ーºî¤ê¤ËÄ©Àï¡Ê»³·Á¡Ë
¥¯¥Ã¥ー¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»Ü¤¹¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤Å¤¯¤ê¤¬4Æü»³·Á»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛGW¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ーºî¤ê¤ËÄ©Àï¡Ê»³·Á¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡¢Ï¢µÙÃæ¤Î²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢18ÁÈ¤Î¿Æ»Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥ー¤È¤Ï¡¢¾Æ¤«¤ì¤¿¥¯¥Ã¥ー¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¯¥êー¥à¤Ç¹¥¤¤ÊÌÏÍÍ¤Ë¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¯¥¯¥Ã¥ー¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î·Á¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤Î·Á¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥¯¥êー¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥êー¥à¤Ç½ñ¤¯»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¯¥Ã¥ーºî¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤Ï
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÅÉ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¡ÖÌÜ¤È¤«ÉÁ¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×
¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢6Æü¤Ë¤Ï¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¤Î¤Á¤®¤ê³¨¥¢ー¥È¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£