グランマーブルは、祇園 花見小路のグランマーブル祇園本店2階にある「カフェ・グランマーブル祇園ちから」にて、2025年5月1日より素材と美味しさにこだわった新ランチメニューを販売開始しました。

カフェ・グランマーブル祇園ちから「新ランチメニュー」

グランマーブルは、祇園 花見小路のグランマーブル祇園本店2階にある「カフェ・グランマーブル祇園ちから」にて、2025年5月1日より素材と美味しさにこだわった新ランチメニューを販売開始。

グランマーブル自慢のデニッシュと、食材を巧みに組み合わせた、見た目も味も楽しめる贅沢ランチプレートです。

「グランマーブル」だからこそ実現できた、デニッシュの魅力を最大限に活かした新ランチメニューを楽しめます。

■マーブルデニッシュを使った新ランチメニュー

新しく登場したランチメニューは、「マーブルデニッシュ」を使用した、ボリュームたっぷりのお食事メニュー。

マーブルデニッシュの美味しさはそのままに、こだわりの食材を合わせ、食べごたえのあるプレートに仕上げました。

デニッシュ専門店が作る、贅沢にマーブルデニッシュを使用した、ここでしか味わえないランチメニューを堪能できます。

・「グランマーブル特製 だし巻きデニッシュサンド」1,540円(税込)

グランマーブル自慢の甘みのあるデニッシュに、京都の卵で丁寧に仕上げた、ふんわり柔らかなだし巻きをサンド。

香り豊かな鰹節と海苔がアクセントを添えます。

オーダーが入ってからひとつひとつ焼き上げるだし巻きは、しっとりジューシー。

温かいお出汁・京都の湯葉とお漬物と一緒に楽しめます。

心ほどける和の味わいを楽しめます。

はんなり京都を感じるだし巻きデニッシュサンド

・「黒七味香る ツナメルトデニッシュサンド」1,980円(税込)

旨み豊かなツナ、シャキッとした玉ねぎ、酸味のきいたコルニッションをマヨネーズで上品に和えたフィリングを、デニッシュにたっぷりと挟みました。

とろけるチェダーチーズとの相性は抜群です。

黒七味でピリッと仕上げた大人のためのスパイシーなサンドイッチ。

京都ならではの味わいの一品です。

京都の黒七味でピリッと仕上げたツナメルトデニッシュサンド

・「グランマーブル特製 スパイスカレーとデニッシュの彩りプレート」1,980円(税込)(5/19より提供開始)

香り立つスパイスカレーにボリュームたっぷりでサクサクのデニッシュを合わせた、食べごたえ満点の一皿。

彩り豊かな野菜が華やかさを添える、目にも美味しい華やかランチプレートです。

甘酸っぱいディップで味変も。

デニッシュは贅沢に3分の1本を使用しており、ご家族やお友だちとシェアしていただくのもおすすめです。

デニッシュは追加もOK(無料)。

目にも美味しいスパイスカレーとデニッシュの彩りプレート

上記の3品に、人気の「とろーりチーズの厚切りデニッシュ」(1,210円(税込))を加えた計4品をランチタイム11:00〜14:00(L.O.14:00)にお召し上がりいただけます。

とろーりチーズの厚切りデニッシュ

ランチメニューの開始に伴い、営業時間が11:00〜18:30(L.O.18:00)に変更になります。

11:00〜14:00はランチメニューのみの提供となります。

■カフェ・グランマーブル祇園ちから

グランマーブル祇園本店2階にある「カフェ・グランマーブル祇園ちから」は、世界的なアーティストが監修した空間と洗練されたメニューを楽しめる、隠れ家のようなカフェ。

店内は大きな曲げ木が特徴的なカウンター席、テーブル席、畳の小上りを設け、クリエイターたちの作品も展示しています。

京都を代表する花街の華やかなロケーションに佇む、和のくつろぎがありながらもアートな刺激が心地よい空間です。

ランチメニューの他、オリジナルのスイーツメニューも揃えています。

カフェ・グランマーブル祇園ちから

「予約が出来るカフェ」カフェ・グランマーブル祇園ちから

(混み合う京都で席の確保をしたい方は予約をおすすめします。)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 素材と美味しさにこだわった!カフェ・グランマーブル祇園ちから「ランチメニュー」 appeared first on Dtimes.