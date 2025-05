¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤··à¾ì¤Ë¤Æ¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼Â»Ü¡ª¿À¸Í¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡õ¥â¡¼¥ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥­¥é¥­¥é³¤¤ÎËÁ¸±¡ª¡Ù

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは、ステージ『アンパンマンとキラキラ海の冒険!』に登場するアンパンマンたちとのキャラクターグリーティングをやなせたかし劇場にて2025年5月13日(火)〜6月25日(水)の期間に実施します。

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール『アンパンマンとキラキラ海の冒険!』

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-6-2

TEL : 078-341-8855

神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールは、ステージ『アンパンマンとキラキラ海の冒険!』に登場するアンパンマンたちとのキャラクターグリーティングをやなせたかし劇場にて2025年5月13日(火)〜6月25日(水)の期間に実施。

『アンパンマンとキラキラ海の冒険!』は、アンパンマンたちと一緒に海の冒険へ出発する人気のステージ。

さらに、ステージに登場するアンパンマンのお面工作も同時開催。

■ステージ『アンパンマンとキラキラ海の冒険!』

ステージ『アンパンマンとキラキラ海の冒険』※画像はイメージです

アンパンマンたちとキラキラ光るお船に乗って海の冒険へ出発!

ドキドキわくわくの冒険をみんなで一緒に楽しみましょう。

期間:2025年6月25日(水)まで

時間:1日3回〜4回開催予定

場所:2F ミュージアム やなせたかし劇場

出演:アンパンマン、ばいきんまん、しょくぱんまん、他

対象:ミュージアムにご入館の方

■キャラクターグリーティング

ステージに登場するアンパンマンのキャラクターグリーティング※画像はイメージです

ステージ『アンパンマンとキラキラ海の冒険!』に登場するアンパンマンたちとのキャラクターグリーティング。

期間:2025年5月13日(火)〜6月25日(水)

時間:1日1回〜2回開催予定

場所:2F ミュージアム やなせたかし劇場

対象:ミュージアムにご入館の方

※定員に達し次第案内を終了します

※状況により内容が変更となる場合があります

■お面工作

ステージに登場するアンパンマンのお面工作※画像はイメージです

お面工作では、ステージに登場するアンパンマンも選べます。

とても簡単なので、小さいお子さまでも楽しめます。

期間:2025年6月25日(水)まで

時間:終日

場所:2F ミュージアム みみせんせいのがっこう

対象:ミュージアムにご入館の方

※お面工作はアンパンマン、コキンちゃんのいずれかを選ぶことができます

■おかいものキャンペーン

対象のショップで購入1,000円毎にもらえる補助券を10枚集めたら、オリジナルのビニールリュックサックをプレゼント。

詳しくは公式ホームページを確認してください。

期間 :2025年5月9日(金)〜6月1日(日)※景品がなくなり次第終了

対象店舗:2F ミュージアムショップ・1F ショッピングモール全店舗

引換場所:1F ショッピングモール ドキンちゃんゲート

※お買い物をした当日に限り引換可能です

※ミュージアムの入館チケットの購入は対象外です

※ショッピングモールは入場無料です

おかいものキャンペーン

■神戸アンパンマンこどもミュージアム&モールを楽しもう

遊びながらアンパンマンワールドを体験できる神戸アンパンマンこどもミュージアム&モール。

ミュージアム(有料エリア)にはパンこうじょうなどアニメでおなじみの場所はもちろん、海と港がテーマの「おでむかえひろば」や「バイキンひみつ基地」など、ここでしか体験できない遊びがいっぱいです。

ショッピングモール(無料エリア)ではお買い物やお食事も楽しめます。

詳しくは公式ホームページを確認してください。

おでむかえひろば

パンこうじょう

バイキンひみつ基地

