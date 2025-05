乗った瞬間から心がととのい始める！薬師館「サウナー向けアパレルブランドTOTONOWとのスペシャルコラボイベント」

薬師館は、サウナー向けアパレルブランドTOTONOWとのスペシャルコラボイベントを2025年5月2日(金)〜6月30日(月)の期間で開催します。

薬師館「サウナー向けアパレルブランドTOTONOWとのスペシャルコラボイベント」

薬師館は、サウナー向けアパレルブランドTOTONOWとのスペシャルコラボイベントを2025年5月2日(金)〜6月30日(月)の期間で開催。

標高1,050m、雲の上のサウナ小屋へ──

TOTONOW仕様にラッピングされた特別登山電車が、あなたを新たなととのい旅へと誘います!

【イベント概要】

■TOTONOWコラボ登山電車

ただの移動じゃない!

「山の上のサウナ」へ向かう電車が、TOTONOWのコラボレーション!

いつもと違う特別仕様で、乗った瞬間から心がととのい始めます。

■コラボグッズ販売

ファン必携!TOTONOW×TOJIBAの限定アイテム

・コラボTシャツ(M/L/XL) 4,400円(税込)

・コラボステッカー 400円(税込)

※数量限定。

完売次第終了となります。

TOJIBA×TOTONOWコラボグッズ

【開催期間・場所】

・期間:2025年5月2日(金)〜6月30日(月)

・場所:SaunaSpaceTOJIBA

(長野県小諸市菱平762-2 菱野温泉常盤館 雲上の停車場内)

【SaunaSpaceTOJIBAとは?】

TOJIBA外観

「自分だけの空と森に出会う場所」

登山電車に揺られ、辿り着くのは標高1,050m、雲の上の秘境。

森の奥にひっそりと建つサウナ小屋で、誰にも邪魔されないととのい体験を。

・大自然と一体化できる、究極のプライベートサウナ

・焼き入れ木材を使ったスモークサウナ風の空間

・森の湧水に身をゆだねる、贅沢な水風呂

・鳥のさえずり、木々の香り、風の音だけがBGM

ここには、時間も喧騒も存在しない。

「帰る頃には、きっと生まれ変わった自分に出会える。

」

■サウナ利用詳細

・【1部】9:00〜

・【2部】11:30〜

・【3部】14:00〜

・【4部】16:30〜

・【5部】19:00〜

利用時間:各120分

展望露天風呂「雲の助」も、サウナ後に利用できます。

(制限時間なし ※混雑時除く)

インフィニティ風呂 雲の助

■利用料金(定員6名) ※税込み表記です

パブリック利用:平日4,400円/土日祝日4,800円

貸切利用 :平日26,400円/土日祝日28,800円

【無料レンタル】タオル/サウナマット/バスタオル

【有料レンタル】サウナポンチョ/水着/サウナ着(各550円)

