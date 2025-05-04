¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Ë¡É¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¡É
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í3-1DeNA¡Ê4Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤¬½éÀèÈ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢µîÇ¯¡¢²¿ÅÙ¤âÁÈ¤ó¤À´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¾¡Íø¤·¤¿µð¿Í¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥ê¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤Í¡¢¼«Ê¬¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤Ï6²óÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö6²ó¤ò¤Ê¤ó¤È¤«Åê¤²¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö1¾¡1ÇÔ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¥É¡¼¥à¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ç¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤Í¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢¼¡¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤ÎºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£