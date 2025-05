5月2日~4日にインテックス大阪にて開催されたポップカルチャーの祭典「大阪コミコン2025」最終日、イベントを締めくくるグランドフィナーレには来日ゲストが集結。ダニエル・ローガン、エドワード・ファーロング、エミリー・ラッド、新田真剣佑、C・B・セブルスキー、クリスティーナ・リッチ、ヒュー・ダンシー、マッツ・ミケルセン、ニコラス・ケイジがステージに揃った。

日本のコミコン常連となるダニエル・ローガンは日本語で「大阪コミコン、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます!会いましょう、東京コミコン!See You December!大好き、ありがとう」と挨拶。エドワード・ファーロングは「素晴らしかった!みんな最高。素晴らしい時間を過ごしました。改めてありがとう」とコメント。

エミリー・ラッドは日本語で「大阪、全部ありがとうございました!めっちゃ楽しかった!ありがとう!」とキュートな笑顔を弾けさせる。真剣佑は「Osaka, Thank you very much!このメンバーの中に立ってるのが、すごい変!すいません、すごいすごいメンツの中に……すいませんね、またでも来年も来れるように頑張ります」と和ませた。

マーベル・コミック編集長のC・B・セブルスキーは「ありがとう大阪!マーベルへのサポートをありがとう!今週末は『サンダーボルツ*』もありがとう!そして今日はMay the 4th be with you!おおきに!」と盛り上げる。クリスティーナ・リッチは「今週末はありがとう!皆さんに会えて、ここに来れて最高です。どうもありがとう」と挨拶した。

ヒュー・ダンシーは「温かい歓迎をありがとう大阪。また日本に戻ってこられて嬉しいし、来るたびにみんなともっと一緒にいたいと思います。どうもありがとうございます」と呼びかけた。マッツ・ミケルセンも「どうも!また来れて嬉しい。街が好きだし、コミコンも人も食べ物も好き!だから、また近々戻って来られたらと思います」と再来日へ期待を込めた。

トリを飾ったニコラス・ケイジは日本語で「こんばんは、お疲れ様です、ありがとう、愛してます、さよなら、また会いましょ」と流れるように挨拶して大歓声を浴びた。

ステージでは登壇者らによるサイン入りTシャツのバズーカ発射プレゼントタイムも設けられ大盛り上がりとなったほか、ガチャピン&ムックも登場して賑わせた。

さらに、12月5日、6日、7日の日程で「東京コミコン2025」が開催されることも発表。3日間のイベントは、豪華来日ゲストらと共に大歓声で幕を閉じた。

