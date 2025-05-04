¥í¥Ã¥Æ¡¦Æ£²¬¼ç¾¤¬´íµ¡´¶¡ÖÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È5Ï¢ÇÔ¤ÇºÇ²¼°ÌÅ¾Íî
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ3¡¼5¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯5·î4Æü¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤D¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤¤¡¢º£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¤Î5Ï¢ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Æ£²¬ÍµÂçÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤â»î¹ç¸å¡¢´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÅê¼ê¤¬¡ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ËÇ´¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö²¿¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£Áª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¤Ë¾õÂÖÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÂÇ³«ºö¤Ï¥Á¡¼¥àµó¤²¤Æ¤Î·ëÂ«ÎÏ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¤¬¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤âÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í°ì¿Í¾õÂÖ¾å¤²¤ë¤Î¤ÏºÇÁ±¤Îºö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎý½¬¤ÎÃæ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£