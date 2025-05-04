UN1CON¡¢¡ãRakuten GirlsAward 2025 S/S¡ä¤ÇÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
UN1CON¤¬5·î3Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡ä¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡UN1CON ²èÁü
¡ãRakuten GirlsAward¡ä¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢2024Ç¯10·î19Æü¤Ë¡ãRakuten GirlsAward 2024 AUTUMN/WINTER¡ä¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
2024Ç¯10·î19Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿UN1CON¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA.R.T.¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏSeventeen¡ß¥²¥ë¤Ô¤è¡Ê¦ÁGEL¤Î¾×·âµÛ¼ýÎÏ¤Ë¤è¤ê³ä¤ì¤º¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤¿¤Þ¤´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¡ßUN1CON¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£º¸¶»¤ÈÇØÃæ¤Ë¥²¥ë¤Ô¤è¤¬Æþ¤Ã¤¿Çò¤¤¥é¥¤¥ó¤Î¹õ¿§¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¥º¥ó¥º¥ó¤ÈÌÄ¤ê¶Á¤¯½ÅÄã²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯ÅÙ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¶Ê¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö¥²¥ë¤Ô¤è¡ªlet¡Çs go¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤ÊEDM¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë³Ú¶Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥²¥ë¤Ô¤è¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤«¤éÅÐ¾ì¡£¥²¥ë¤Ô¤è¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤ËUN1CON¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥½¥í¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È°ìÀ¸·üÌ¿ÍÙ¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥²¥ë¤Ô¤è¤Ë²ñ¾ì¤ÏÅ£ÉÕ¤±¤À¡£
¿¶ÉÕ¤ÏHIPHOP¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ê¥¸¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î"HATABOY STYLE"¤ò³ÎÎ©¤·¡¢King ¡õ Prince¤äBE:FIRST¤ä(G)I-DLE¤Ê¤É¤Î¿¶ÉÕ¤â¼ê³Ý¤±¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëKAITA¡ÊDr.SWAG/RHT.¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Î¡ÖJUMP¡×¤Î¡ÖJ¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¿¶ÉÕ¤È¡ÖJUMP¡ªJUMP¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤âÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢80's Hip Hop¤È¸½Âå¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ä´ÏÂ¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡ÖJUMP¡×¤Î½ªÈ×¤Ç»æ¿áÀã¤¬¿á¤¡¢Seventeen¥â¥Ç¥ëÃ£¤È¥²¥ë¤Ô¤è¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¡£
Å·°æ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤É÷Á¥¤È»æ¿áÀã¤Î±é½Ð¤È¡¢²«¿§¤¤¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Æþ¤êÍð¤ì¥²¥ë¤Ô¤è¥«¥é¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÈSeventeen¥â¥Ç¥ëÃ£¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤È¥²¥ë¤Ô¤è¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´ÑµÒ¤Ï·ÈÂÓ¤ÇÆ°²è¤ò»£¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿UN1CON¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤ËKOKORO¤Î¼Â·»¤Ç¤¢¤ëTravis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤È¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ÊhUN1CON¸ø¼°InstagramÂ¾SNS¤Ë¤â¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎKOKORO¤ÈJOA¤Ï¥²¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤â½é½Ð±é¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò°·¤¦¿Íµ¤¤Î¸ÅÃå²°¡ÖGRAPEFRUIT MOON¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢5·î6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎKOKORO(¥³¥³¥í)¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¡£Èà½÷¤¬ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¤Î¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍí¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ãRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡ä
https://girls-award.com/
¡ÖJUMP ¡×
[ºî»ì] KM-MARKIT¡¢AILI¡¡[ºî¶Ê] ROYDO¡¢KONQUEST¡¢monotostereo
[¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª] https://youtu.be/YrsKPJr4bTU
[²»³ÚÇÛ¿®] https://un1con.lnk.to/JUMPPR
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡UN1CON ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡UN1CON ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡UN1CON ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube