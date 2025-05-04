Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤È¥¿¥Ã¥°ÁÈ¤ó¤À·æºîµ¡¡Ú¸åÊÔ¡Û¤¸¤Ä¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦µ¡ÂÎ¤¬ºÜ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿!? ¡ÈÆüËÜ½é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÁõÈ÷¤ÎÀï´Ï¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡É ËÜÅö¤«¤è¡©
¹Åç¸©¸â»Ô¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤ËÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¤ÎÌÏ·¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Í郄´ÛÄ¹¤¤¤ï¤¯¡¢Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤ÏÅö½é¡¢ÊÌ¤Îµ¡ÂÎ¤òÅëºÜ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÆæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤Î¿ÞÌÌ¤ËÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡É¤ÎÆæ
¡¡¸â»Ô³¤»öÎò»Ë²Ê³Ø´Û¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡Ê¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¦µÙ´ÛÂÐºö¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿²¾Å¸¼¨¼¼¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Ë¡¢µìÆüËÜ³¤·³¤¬±¿ÍÑ¤·¤¿¡ÖÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¡ÊÎí´Ñ¡Ë¡×¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë10Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¼èºà¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸Í郄°ìÀ®´ÛÄ¹¤¬Ä¾¡¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¡ØÂçÏÂ¡Ù¤ÏÅö½é¡¢½½Æó»î¤ÎÆóºÂ¿å¾åÄå»¡µ¡¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤ÎÀß·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÅëºÜµ¡ÌäÂê¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Àï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤È¤½¤Î»ÐËå´Ï¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉðÂ¢¡×¤Ï¡¢»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë46cmË¤¤òÅëºÜ¤·¤¿À¤³¦ºÇÂç¤ÎÀï´Ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¦¤¼¤ó¡¢ÂçÏÂ·¿¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ»½Ñ¤Î¿è¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·µ¡¼´¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿²è´üÅª¤ÊÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·Â¤»þ¤«¤éÊ£¿ô¤Î¹Ò¶õµ¡±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢½½Ê¬¤Ê¹¤µ¤ò»ý¤ÄÈô¹Ôµ¡ºî¶È¹ÃÈÄ¤ÈÀìÍÑ¤Î³ÊÇ¼¸Ë¤ò´ÏÈøÂ¦¤ËÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂçÏÂ¡×·¿¤Î¹Ò¶õçßÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤Ç¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ÏÈø¥¯¥ì¡¼¥ó¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¥ì¥»¥¹¤Ë¡¢ÅëºÜµ¡¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ê¥·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½ªÀïÄ¾¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜ´îÂÀÏº»á¤äÊ¡°æÀÅÉ×»á¤ÎËÜ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÏÂ¤Î¿ÞÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¡Ø¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×¤È¸Í郄´ÛÄ¹¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¸â³¤·³¹©¾³Â¤Á¥Éô¤ÎÀß·×¼çÇ¤¤À¤Ã¤¿ËÒÌî ÌÐ»á¤Ë¡ØÂçÏÂ¤Î¿ÞÌÌ¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø²¶¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ä¤±¤í¤È¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¡×
¡¡¿ÞÌÌ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÊ¸»ú¡£¤½¤ì¤ÏÀï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¤¬¡ÖÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Îµ¡ÂÎ¤òºÜ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾»Ä¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ê¥¾¤Îµ¡ÂÎ¡Ö½½Æó»îÆóºÂÄå»¡µ¡¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Îí¼°´ÑÂ¬µ¡¤Ï1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯¤Ë»îºî»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö½½»î´ÑÂ¬µ¡¡×¤òÀ©¼°²½¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£ÂçÏÂ·¿Àï´Ï¤Ï1937¡Ê¾¼ÏÂ12¡ËÇ¯°Ê¹ß¤Î¡ÖÂè»°¼¡³¤·³·³È÷Êä½¼·×²è¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥ë3·×²è¡×¤ÇÀ°È÷¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿´ÏÄú¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¤Ï½½Æó»î´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡Ê¤Î¤Á¤ÎÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡Ë¤ä½½Æó»îÎ¦¾å¹¶·âµ¡¡Ê¤Î¤Á¤Î°ì¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Ë³¤·³¹Ò¶õÉôÂâ¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡ÂÎ¤Î³«È¯¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Î¸Í郄°ìÀ®´ÛÄ¹¤ÈÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¤Î¼ÂÊªÂçÌÏ·¿¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë¡£
¡ÖÂçÏÂ¤Ï¥Þ¥ë 3 ·×²è¤ÎÁ¥¤Ê¤Î¤Ç¾¼ÏÂ 12 Ç¯°Ê¹ß¤ÎÍ½»»¼¹¹ÔÂÐ¾Ý¡£¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê½½Æó»î¤¬ÂçÏÂ¤ÈÆ±»þÂå¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈºÇ½é¤«¤é½½Æó»îÊ£ºÂÄå»¡µ¡¤ÏÂçÏÂÍÑ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¸Í郄´ÛÄ¹¡Ë
¡¡µìÆüËÜ³¤·³¤Ï1937Ç¯3·î¤Ë½½Æó»î»°ºÂ¿åÄå¤Î»îºî¤ò°¦ÃÎ»þ·×ÅÅµ¡¤ÈÀîÀ¾¹Ò¶õµ¡¤Ø¤½¤ì¤¾¤ìÌ¿¤¸¤¿¸å¡¢¤½¤Î3¤«·î¸å¤Î6·î¤Ëº£ÅÙ¤Ï¶å¸Þ¼°¿åÄå¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤Î»îºî¤ò°¦ÃÎ¤ÈÀîÀ¾¡¢¤½¤·¤ÆÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤Î3¼Ò¤ËÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á½½Æó»î»°ºÂ¿åÄå¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°¦ÃÎ¤Îµ¡ÂÎ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢1940Ç¯12·î¤Ë¡ÖÎí¼°¿å¾åÄå»¡µ¡¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÎí¼°»°ºÂ¿åÄå¡×¤È¤·¤ÆÀ©¼°²½¡£¤·¤«¤·½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤ÎÊý¤Ï¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸Í郄´ÛÄ¹¤Ï¡Ö½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤ÏÎí¼°»°ºÂ¿åÄå¤ò2¿Í¾è¤ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¡ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ã´³°ÂÄê¤¬¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç³«È¯¤¬»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤Î³«È¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï½é´üÃÊ³¬¤ÇÀîÀ¾¤¬Ã¦Íî¡£°¦ÃÎ¤ÈÃæÅç¤Ï»îºîµ¡¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÎí¼°»°ºÂ¿åÄå¤Ï½äÍÎ´Ï¤ËÅëºÜ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àï´Ï¤Ï´ÑÂ¬µ¡¤Î¤ß¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Î¿´¤Î½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤Î³«È¯¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂçÏÂÍÑ¤Î´ÑÂ¬µ¡¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢2Ç¯¸Å¤¤³«È¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤Ä¤Þ¤êÂçÏÂÍÑ¤Ç¤Ê¤¤»þÂå¤Î¤â¤Î¤òÎí¼°¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡½½»î´ÑÂ¬µ¡¤ÏÀîÀ¾¤¬¶¥Áè»îºî¤ò¼Âà¤·¡¢°¦ÃÎ¤â³¤·³¤Îµá¤á¤ë»ÅÍÍ¤«¤é³°¤ì¼º³Ê¡£»Ä¤Ã¤¿»°É©½Å¹©¶È¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¡¢³«È¯¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¿··¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ö¿ðÀ±¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²þÎÉ¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÂçÏÂ¡×¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¡ÖÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¡¡½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤ÎÁ´Éý¤Ï13m¤Ç¡¢³ÊÇ¼»þ¤ÎÁ´Éý¤Ï7.5m¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¤ÏÁ´Éý11m¤Ç¡¢³ÊÇ¼»þ¤ÎÁ´Éý¤Ï5.3m¤Ç¤¹¡£ÅëºÜµ¡¤¬Îí¼°´ÑÂ¬µ¡¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÂçÏÂ¡×ËÜÂÎ¤ÎÀß·×¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë10Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÀï´Ï¡ÖÂçÏÂ¡×¡£Æ±´Ï¤Ï¡¢ÆüËÜÀï´Ï¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ·×²èÅö½é¤«¤é¹Ò¶õµ¡¤ÎÅëºÜ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿´Ï¤À¤Ã¤¿¡Ê¿¼¿åÀéæÆ»£±Æ¡Ë¡£
¡Ö½½Æó»îÆóºÂ¿åÄå¤ò³ÊÇ¼¸Ë¤ËÄÌ¤¸¤ë¥ì¥»¥¹¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Èº¸±¦¤Ë 50cm¤«¤é 60cm¤Î¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤ÇÄß¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤Æ¤âÍã¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾²¤Ë¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¹ß¤í¤»¤Ðº¸±¦¤Ë¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Àß·×¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Îí´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸ª¤«¤é¸å¤í¤Ë¥È¥ó¥Ü¤Î¤è¤¦¤ËÍã¤ò¤¿¤¿¤à¤¿¤á¡¢Á´Éý¤¬¥×¥í¥Ú¥é¤ÎÉý¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Èº¸±¦¤Ë¤Ï¿ôm¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¡¢·ë¹½ÍÉ¤ì¤Æ¤âÁ´Á³Ê¿µ¤¡£¤À¤«¤é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢ÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë½×¹©¤·¤¿¡ÖÂçÏÂ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤ÆÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¤ò³ÊÇ¼¸Ë¤ÈÈô¹Ôµ¡ºî¶È¹ÃÈÄ¤Î´Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Í郄´ÛÄ¹¤Ï¡ÖÂçÏÂ¤Î¸åÉô¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÅëºÜµ¡ÍÑ¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÉÕ¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½àÈ÷¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Îí´Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â½é´ü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ÂçÏÂ¤Î¿ÞÌÌ¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÕ¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÏÂ¤ÈÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤ÏÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃåÃÆ´ÑÂ¬¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÏÌ£¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡ÖÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÂçÏÂ¡×¤Î·úÂ¤¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡ÖÂçÏÂ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¼ÂÊªÂç¤Î¡ÖÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¡×¤ò¸«¤Æ¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¿å¾åµ¡³«È¯¤È¡ÖÂçÏÂ¡×¤ÎÀß·×¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£