¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¡¦Ã«²Ö²»¡¡Âç³Ø¤ÈÀìÌç³Ø¹»¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÃ«²Ö²»¤¬4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯¤«¤éÂç³Ø¤ÈÊ»ÍÑ¤·ÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÃ«¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¡Ö¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢ËÜÆü¤Ç21ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤âÂô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡¡´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼Â¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤«¤éÂç³Ø¤ÈÊ»ÍÑ¤·Ìë´Ö¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡Âç³Ø¤âÀìÌç³Ø¹»¤âÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£