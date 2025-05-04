¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±PSGÀï¤Ë¸þ¤±Ç³¤¨¤ë¡Ö¤³¤Î´¶¾ð¤ò¿åÍËÆü¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×
º£·î3Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç1Ž°2¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£
»î¹ç½ªÎ»¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡¢7Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ÎPSGÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿åÍËÆü¡Ê¤ÎPSGÀï¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤È¤Æ¤âÌòÎ©¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÊ°ÅÜ¡¢ÅÜ¤ê¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤äÊ¢¤ÎÃæ¤Î°¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¸½¾õ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ñ¥ê¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢»î¹ç¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¡¢²æ¡¹¤Ï¤³¤Î´¶¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ç0-1¤ÇÇÔÀï¤·¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ëPSG¤Ø¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê7Ì¾
Àè·î28Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡£
º£µ¨¤â»Ä¤ê3»î¹ç¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢Íèµ¨¤ÎCL½Ð¾ì·÷Æâ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë°Ù¤Ë¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£