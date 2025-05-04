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Full article: Sauna bathing in northern Sweden: results from the MONICA study 2022
Regular sauna users report better health, more energy, and greater happiness
https://www.psypost.org/regular-sauna-users-report-better-health-more-energy-and-greater-happiness/
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