½ÀÆ»¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷¡Ö¥í¥¹¤ÏËÍ¤¬½Ð¤ë¡×£²Âç²ñ¤Ö¤ê¸ÞÎØÄ©Àï¤òÌÀ¸À
¡¡½ÀÆ»ÃË»Ò¤Ç¡¢£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ£¶£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÆ£Ä¾¼÷¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê³èÆ°¤ò¤ä¤ê¤Ä¤Ä¤âËÍ¤Ï½ÀÆ»Áª¼ê¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÏËÍ¤¬½Ð¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±³¬µé¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âÆ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÀë¸À¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ê»³Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¡£º£ÅÙ¤ÏÄÉ¤¦Î©¾ì¤Ç£´Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Î¹ÖÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¾¯Ç¯Âç²ñ¤Î¹çÆ±Ï£À®¤Ë¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£Íð¼è¤ê¤Ç¤ÏÁÈ¤ó¤À¾®³ØÀ¸¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¸«¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±¤¸¿Æ¤È¤·¤Æ¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏËÍ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¹ÖÆ»´Û¤Ç¸ÞÎØ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È»Ò¤É¤â¤¬½ÀÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÎ¨Àè¤·¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£