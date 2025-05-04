º£±Ê¾ºÂÀ¡¢½÷À¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âÊòÁ³¤Î¾×·âÈ¯¸À¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¹¤¬¤ëÂçÇú¾Ð¡ÖÊ¢¤Î¶ÚÆù¤¬Êø²õ¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×
º£±Ê¾ºÂÀ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Çº¤ß¤È²ò·èË¡¤È¤Ï¡©
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬¸ì¤Ã¤¿Çº¤ß¤È²ò·èË¡¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤Î¶ÚÆù¤¬Êø²õ¤·¤¿¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£±Ê¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖÎø¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Î²È¤Ë¤ÏÂçÂÎ¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê²ò·èË¡¤â¡£¡Öº£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¥×¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤ªÅò¤ò¤¿¤á¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾×·âÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£½÷À¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤â¤¢¤ó¤°¤ê¤È¸ý¤ò³«¤±¡¢Êòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Èº£±ÊÀá¡É¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÆ°²è¤Ø¡Ö¾Ð¤¤¤¹¤®¤Æ¤ªÊ¢¤Î¶ÚÆù¤¬Êø²õ¤·¤¿¤è¡×¡ÖÃ¯¤«Èà¤Ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¤Ï¥·¥«¥´¤ÎÊõ¤À¡ª¡×¡ÖÈà¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡º£±Ê¤Ïº£µ¨¡¢7»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.77¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤â¿ô¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ò¾Ð¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£º£µ¨¤â¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë