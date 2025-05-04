¡ÚRIZIN¡ÛÅö¤ÆÆ¨¤²¤Î¹Ä¼£¤Ï¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡Ö¼å¤¤¡£K¡Ý1¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÇÀï¤¦¤«¡×
¡¡¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤Ï4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÇÅö¤ÆÆ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¹Ä¼£¡Ê35¡áTEAM¡¡ONE¡Ë¤Ï27¡¦6¥¥íº¹¤Î¡ÈÈ¿Â§²¦¡É¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê37¡á¥¤¥é¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë½ªÎ»¤·°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤«¤ó¡¢¹Ä¼£¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ë¡¼¥ë¼é¤ì¡×T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤ÆÆþ¾ì¡£»î¹ç¤ÏÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¹Ä¼£¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢º¸±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£¹Ä¼£¤âº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤É¤ÇÂÐ¹³¡£2R¤Ë¤Ï¹Ä¼£¤â¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤éº¸±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤È¾å²¼¤ÇÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢½Å¤¿¤¤¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ï¡Ö¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¹Ä¼£¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ò½Ð¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ËÂÑ¤¨¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¹Ä¼£¤Ï¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿K¡Ý1È¿Íð·³¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¤Î¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ú¥¿¥¹¤«¤éT¥·¥ã¥Ä¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¹Ä¼£Àá¤¬¤µ¤¯Îö¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢³§¤µ¤ó¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¼Õºá¡£¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼å¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ì¤ÇK¡Ý1¤Ë¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î²¦¼Ô¤Ê¤é²¶¤¬K¡Ý1¤ËÌá¤Ã¤Æ¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î²¦¼Ô¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡£3R¤Ç¥À¥¦¥ó¤â¤Ê¤¯°ú¤Ê¬¤±¤Ë¡Ö¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È½Äê¤Ê¤é²¶¤Î¾¡¤Á¤À¤Ê¡×¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¶¯µ¤¤ËÏÃ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÈ¿Íð·³¤Î¥ì¥ª¥Ê¡¦¥Ú¥¿¥¹¤Ë¤â¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤â¥À¥á¡£ÉáÄÌ¡¢¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Á´Á³¤Ê¤Ë¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£È¿Íð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¼êËÜ¸«¤»¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó¤â¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤âµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤â¡Ö½Ð¤·Æ¨¤²¤·¤Æ¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯»ý¤¿¤»¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¡£