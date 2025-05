¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤È¹á¹Á¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ØThe Stage of Voice¡Ù¤¬¤­¤ç¤¦ÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô20Ì¾¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¾Ò²ð¡ª

【その他の画像・動画を元記事で見る】

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)が、香港の地上波TV局ViuTVの人気音楽番組『CHILL CLUB』とタッグを組んで開催しているあらたなオーディションプロジェクト『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』が本日5月4日(日)夜から放送開始となる。

『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』は、香港の音楽を国際舞台へと広げ、 香港の若手アーティストを輩出するためのオーディションプロジェクトで、オーディション参加者は、『THE FIRST TAKE』のコンセプトでもある一発撮りのパフォーマンスに挑戦。見事勝ち抜いた優勝者には、香港でアーティストとしてデビューするチャンスに加えて、『THE FIRST TAKE』に出演する機会が提供される。

今回は放送に先駆けて『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』の予選審査を突破し、Round1に参加した20名のプロフィールをご紹介。

Round1のオーディション参加者はこちら

1.余朗晴/Raey(29)

職業:ミュージックインストラクター

趣味:ピアノ演奏、歌唱

2.羅竣勤/Kan(28)

職業:ギターのインストラクター

趣味:バンド演奏

3.彭泳熙/Heibi(25)

職業:ゲーム実況配信者

趣味:歌唱、ゲーム、料理

4.鄺芷茵/Emily(22)

職業:学生

趣味:歌唱、水泳、マンガ・アニメ鑑賞

5.李浩朗/Issac(23)

職業:縄跳びコーチ

趣味:歌唱、作曲、ギター演奏、ジム

6.梁瑞峰/Juni(26)

職業:作曲家

趣味:弾き語り、作曲作詞、ポッドキャスト収録、ジム

7.蘇詠淳/Vincy(20)

職業:学生

趣味:歌唱、日本語学習、グルメ

8.陳琳/Chan Lam(25)

職業:パーソナルトレーナー

趣味:歌唱、ギター演奏、音楽制作、運動

9.黃柏昊/Paco(24)

職業:金融業

趣味:作曲、美味しいレストラン探し、ムエタイ、ジム、バイク

10.黃哲/Chit(29)

職業:ボーカルトレーナー

趣味:作曲、歌唱、トレーディングカードの収集

11.梁爽/Song(25)

職業:フリーランス

趣味:運転、駐車スペースを他人と競争

12.蠟心如/Suki(18)

職業:学生

趣味:歌唱

13.李嘉俊/Carson(29)

職業:ボーカルトレーナー

趣味:歌唱、ボーカル指導、チェス、小説・アニメ・ドラマ鑑賞、韓国語学習

14.龐裕家/Kasey(26)

職業:フリーランス

趣味:沼る恋をする、作曲

15.吳筠怡/Kristy(28)

職業:テコンドーコーチ

趣味:歌唱、ダンス、テコンドー

16.何曉晴/Redelle(23)

職業:中学校の英語教師アシスタント

趣味:歌唱、絵画、作曲作詞

17.羅蔚琛/Ruby(18)

職業:学生

趣味:言語学習、歌唱、ダンス、声のモノマネ

18.陳啓龍/Neil(24)

職業:学生

趣味:ギター演奏、歌唱、サックス演奏

19.周竽/Chloe(22)

職業:学生

趣味:歌唱、旅行、アイススケート、料理

20.譚嘉朗/Kamiel(21)

職業:フリーランス

趣味:歌唱、ギター演奏

Round1では、『THE FIRST TAKE』への出演を賭けた参加者20名の想いのこもったパフォーマンスを、香港で活躍する音楽プロデューサーやアーティスト、『THE FIRST TAKE』スタッフが審査員として、次のRound2に進出する10名を選考。

見事最後まで勝ち抜き、『THE FIRST TAKE』出演の切符を獲得するのは一体誰なのか?

『CHILL CLUB X THE FIRST TAKE: The Stage of Voice』の今後の動向に大注目だ。

番組情報

『CHILL CLUB』

放送日:毎週日曜日21:30~(香港時間)

ViuTV OFFICIAL

Website:www.viu.tv

Facebook:www.facebook.com/ViuTV

Instagram:https://www.instagram.com/viutv/

YouTube: