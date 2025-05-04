¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¤È¹á¹Á¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ØThe Stage of Voice¡Ù¤¬¤­¤ç¤¦ÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô20Ì¾¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤ò¾Ò²ð¡ª

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5.Íû¹ÀÏ¯¡¿Issac¡Ê23¡Ë
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10.黃Å¯¡¿Chit¡Ê29¡Ë
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11.ÎÂÁÖ¡¿Song¡Ê25¡Ë
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12.蠟¿´Ç¡¡¿Suki¡Ê18¡Ë
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13.Íû²Å½Ó¡¿Carson¡Ê29¡Ë
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14.龐Íµ²È¡¿Kasey¡Ê26¡Ë
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15.吳筠×Þ¡¿Kristy¡Ê28¡Ë
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16.²¿ÚüÀ²¡¿Redelle¡Ê23¡Ë
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17.Íå±¶琛¡¿Ruby¡Ê18¡Ë
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