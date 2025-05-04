¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×5²ó¤òÅê¤²¤¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡ ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï3°ÂÂÇ1¥Û¡¼¥Þ¡¼¤Ç±ç¸î
¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹10-3¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È5²ó¤ÎÅêµå¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤Ï¡¢¸ÅÁã¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë3ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç½Ð¾ì¡£4²ó¤Ë¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤È¡¢8²ó¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë6¹æ3¥é¥ó¤È3°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾¶á¤Ï8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.338¡¢OPS1.084¤ÈÀä¹¥Ä´¡£¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶³Ð¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ìë¤ÎºÇ½é¤Î2ÂÇÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤·Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤·¤Æ¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¤Þ¤¿¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï°Å·¸õ¤ÇÌó3»þ´Ö¤ÎÃÙ±ä¤Ç»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£¸ÅÁã¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡¢3»þ´Ö¤â±«Å·ÃæÃÇ¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢1Æü¤Ë3²óÂÇ·âÎý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤Â³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êâ¤²ó¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½àÈ÷¤òÀ°¤¨»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°¾ò·ï¤ÎÃæ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬¡¢º£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ë¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¡£Ì£Êý¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ò¼õ¤±¤ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ë3¼ºÅÀ¡¢85µå¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÂ³Åê¤òÁªÂò¡£¤½¤Îµ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡¢¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ÇÍÞ¤¨¡¢5²ó3¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢4²ó¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬¤â¤¦1²óÅê¤²¤µ¤»¤Æ¡¢¤·¤«¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¡Öº£½µ¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤â¤è¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤òÍè½µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£