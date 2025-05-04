¡ÈË½Áö²¦¡É¹Ä¼£¤È¡ÈÈ¿Â§²¦¡É¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Î¤ß¤½¤®¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¥É¥í¡¼ »î¹ç¸å¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¡×T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Ò¤ÈÇÈÍð
¡¡º£Ç¯3·î¤Ë¹âµé³°¼Ö¤Ë¤è¤ëÅö¤ÆÆ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡ÈË½Áö²¦¡É¤³¤È¹Ä¼£¡ÊTEAM¡¡ONE¡Ë¤¬¡ÈÈ¿Â§²¦¡É¤³¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤ÏÎ¾¼Ô·èÄêÂÇ¤Ë·ç¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¡×T¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡£°ìÊý¡¢¡È¤ß¤½¤®¡É¤ò·Ç¤²¤¿ÃË¤¬¼¨¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û»î¹ç¸å¤Ë¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ÎT¥·¥ã¥Ä
¡¡5·î4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤Ç¡¢¹Ä¼£¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬ÂÐÀï¡£¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤È»î¹ç¥ë¡¼¥ë¡Ö¤È¤â¤Ë·è¤Þ¤ê¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¼ÔÆ±»Î¡×¤Î¡È¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤ÁÂÐ·è¡É¤Ï¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤¥É¥í¡¼·èÃå¡£¡ÈÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÃË¡É¹Ä¼£¤¬¡¢9Ê¬´Ö¥Î¡¼¥À¥¦¥ó¤Ç¡ÖÂÎ½Å28¥¥íº¹¡×¤ÎÂÐ·è¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀïÁ°¤Î¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥êÅö¤ÆÆ¨¤² vs. K-1È¿Â§Âç²¦¡×¤Î¾ì³°¥Ð¥È¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£K-1¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥·¥Ê¤Ï¡¢²áµî¤Î¥í¡¼¥Ö¥í¡¼Ï¢È¯¤Ë¤è¤ê¡ÈÈ¿Â§Âç²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£¹Ä¼£¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤ÏÂç·ù¤¤¤À¡×¤È¡È¤ª¤Þ¤¤¤¦È¯¸À¡É¤ÇÄ©È¯¤·¡¢¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ç¶µ°é¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£°ìÊý¤Î¹Ä¼£¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥êÅö¤ÆÆ¨¤²ÁûÆ°¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤ß¤½¤®¡ÉÉüµ¢Àï¤Ç´Ý´¢¤ê»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥·¥Ê¤Ë¤À¤±¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¹Ä¼£¡Ê173cm¡¢70.40kg¡Ë¤È¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê200cm¡¢98.00kg¡Ë¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ö¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥ì¡¼¥àº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¡£½øÈ×¤«¤é¡ÈÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤Êú¤¤Ä¤¡ÉÀï½Ñ¤Ç¥¯¥ê¥ó¥Á¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¹Ä¼£¡£²¿ÅÙ¤â¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÁÈ¤ßÉÕ¤¤ÎÀ©»ß¤ËÆþ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê1Ê¬¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¶ì¤·¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¹Ä¼£¡£»þÀÞ¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÈ¿·â¤ò»î¤ß¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸ú¤«¤º¡¢¸åÈ¾¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤òÈïÃÆ¡£É¬»à¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤âÄÌ¤¸¤º¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍè¤¤¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤ä¸ª¤ÇÂç¤¤¯Â©¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤ÎÃû¸õ¤â¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡3¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ï±Ô¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â½ù¡¹¤Ë¼ºÂ®¡£¹Ä¼£¤Ï¥µ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£ÂÇ¤Á¤òÃæ¿´¤Ë±þÀï¡£¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼µé¤Î½Å¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ËÂÑ¤¨¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÏ¢ÂÇ¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¡¦9Ê¬¤òÆ²¡¹¤ÈÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¹Ä¼£¤Ï¤Ò¤ÈÇÈÍð¤òµ¯¤³¤¹¡£¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¿Ø±Ä¡ÖRibelLion¡×¤¬Â£Äè¤·¤¿¡È¥¢¥«¥ó¡¡¹Ä¼£¤Á¤ã¤ó¡¡¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤ì¡ª¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤ÈÉ¡¤ò¤«¤à¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÅê¤²¼Î¤Æ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÂÐ¹³¡£¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÏÈè¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Î¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬¾Ð´é¤Ç¼õ¤±Î®¤¹¡ÈÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡É¤ò¸«¤»¡¢»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤ÎKrush»²Àï»þ¤Ë¡È¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¥Ò¡¼¥ë·³ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡ÖRibelLion¡×¿Ø±Ä¤Ø¤Î¹Ä¼£¤Î¡È±öÂÐ±þ¡É¤Ë¡Ö¤É¤³¤¬ã´¥Þ¥Ã¥Á¤À¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡ÖÇ¥Ñ¥ó¥Á¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¥·¥Ê¤Î¼ê²Ã¸º¥Ñ¥ó¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Éíå¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬È¿Â§¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡È¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¥¤Àº¿À¡É¤Ë¼ºË¾¤ÎÀ¼¤âÏ³¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢³¹Ï©¼ù¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î·ï¤ËÍí¤á¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¶¤ÏÌµ½ý¡×¤È¡¢¤ä¤ä¥º¥ì¤¿ÏÀÅÀ¤Ç¼«¤é¤Î¡ÈÂÑµ×À¡É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀ¤³¦¤ÎÅÄÃæ¡É¤³¤È¹Ä¼£¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡È¿Í´Ö³¹Ï©¼ù¡É¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÎÌÔ¹¶¤òÁ°¤Ë·èÄêÂÇ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡ÈÊÂ³°¤ì¤¿¾æÉ×¤µ¡É¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¨¤·¤¿°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£