CL½Ð¾ì¸¢Æ¨¤»¤Ð¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÇã¼è¤ÏÇò»æ¤Ë¡©¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¥Ý¥ë¥È¤Î¥¢¥²¥ª¥ï¤òÂåÌò¤Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè35Àá¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¥Õ¥é¥à¤ò·Þ¤¨¡¢1-0¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¡£¸½ºß7°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢5°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Þ¤Ç¤ÏÆ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ60¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ç¤ÎÍèµ¨¤ÎCL½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Øfootball insider¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íèµ¨¤ÎCL½Ð¾ì¸¢¤Ï¤¢¤ëÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬¸½ºß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï4000Ëü¥Ý¥ó¥É¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤ÆÌó76²¯±ß¤ÎÇã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥é¤ÏCL½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÇã¼è¤ËÆ°¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬µá¤á¤ëÇ¯Êð¤¬Èó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ç¡¢CL½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤¿¤á¡¢Æ±Áª¼ê¤ÎÇã¼è¤òÃÇÇ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤³¤Ç¥ô¥£¥é¤ÏÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Ý¥ë¥È¤Î¥µ¥à¡¦¥ª¥â¥í¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¢¥²¥ª¥ï¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬³ÍÆÀ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï40»î¹ç¤Ç24¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£193cm¤È¥µ¥¤¥º¤Î¤¢¤ëFW¤Ç¡¢20ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤À¡£