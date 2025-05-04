¡Úºå¿ÀÂç³ØÌîµå¡ÛÂç»ºÂç¤¬·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¤ÇV·èÄêÀï¤Ø¡¡¥×¥íÃíÌÜ¡¦¾®½Ð¤Ï´ò¤·ÎÞ¡¢2µåÃÄ»ë»¡¤Ç¹¥¥ê¡¼¥ÉÈäÏª
¡¡¡þºå¿ÀÂç³ØÌîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá2²óÀï¡¡Âç»ºÂç2¡½1¹ÃÆîÂç¡Ê2025Ç¯5·î4Æü¡¡¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¿À¸Í¡Ë
¡¡Âç»ºÂç¤¬¹ÃÆîÂç¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¾¡¤ÁÅÀ24¤È¤·¡¢8¾¡2ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ö´ØÀ¾³°Âç¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Î¹¾¸ý¿¿Êþ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤Î9²ó1»àËþÎÝ¤Ç±¦±Û¤¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡NPB2µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬»ë»¡¤·¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥×¥íÃíÌÜ¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Î¾®½ÐË¾Æá¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Åê¼ê2¿Í¤òÈï°ÂÂÇ7¡¢1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥¥ê¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥Ê¥¤¥ó¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡º£½Õ¤ÏÂÇÎ¨¡¦179¡Ê39ÂÇ¿ô7°ÂÂÇ¡Ë¤È¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£»ÔÀîÅ¯Ìé´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¼ç¾¤¬¤¤¤¤¤«¤é¥Á¡¼¥à¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¾®½Ð¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¿¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2008Ç¯½©°ÊÍè32µ¨¤Ö¤ê11ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¡¢¤¢¤È°ì¾¡¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡þ¾®½Ð¡¡Ë¾Æá¡Ê¤³¤¤¤Ç¡¦¤â¤Ê¤¯¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë8·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Âçºå»Ô½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£¾®2¤«¤éÀ¾À®¶ä²Ï¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÊá¼ê°ì¶Ú¡£Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¡£Âç»ºÂçÉÕ¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤ËÇØÈÖ¹æ12¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢1Ç¯½©¤«¤éÇØÈÖ¹æ2¡£Âç»ºÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤Ë¥ê¡¼¥°Àï½é½Ð¾ì¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ5¡¢±óÅê100¥á¡¼¥È¥ë¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢85¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£