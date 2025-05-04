¿Íµ¤½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤¿¥À¥¦¥ó¾É¤Î½÷Í¥·óºî²È¤Î·ëº§¼°¤Ç½ËÊ¡SHOT
½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬¡¢ÇÐÍ¥·óºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ø¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ç¡ÉÂçÃÀÈ©¸«¤»¡È
¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤Ï5·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥¦¥ó¥Ø¤Î¤è¤¦¤Ë°¦¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ëº§¼°¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ëº§¼°ÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ø¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êú¤¤·¤á¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Î¿¼¤¤å«¤È°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ø¤Ï¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁÐ»Ò»ÐËå¤Î¥¤¡¦¥è¥ó¥Ò¤È¥¤¡¦¥è¥ó¥ª¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤Æ´¶Æ°Åª¤Ê±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿2¿Í¤Ï¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î·ëº§¼°¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÍ§¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¦¥ó¤Î·ëº§¼°¤Ï5·î3Æü¡¢µþµ¦Æ»¡¦ÍÌÊ¿¡Ê¥ä¥ó¥Ô¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥¦¥Ó¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡¢µÓËÜ²È¥Î¡¦¥Ò¥®¥ç¥ó¤Ê¤É¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥Ø¤Ïº£Ç¯2·î¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Îø¿Í¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥Ê¥à¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£2¿Í¤ÏÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¿¦¶È»Ù±ç»ÜÀß¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤«¤éÎø¿Í´Ø·¸¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¥¦¥ó¥Ø¤Ï¥À¥¦¥ó¾É¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ºî²È¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤Ï¸½ºß¡¢10ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ê¥Ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤È¸òºÝÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏJTBC¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤ÏÅ·¹ñ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£BH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½êÂ°¡£2003Ç¯¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó ±¿Ì¿¤Î°¦¡Ù¤Î¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤Î»ÒÌò¤È¤·¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2007Ç¯¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¡¦¥µ¥ó¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¡Ø¥Ñ¥À¥à¥Ñ¥À¥à¡Ù¡Ø²°º¬Éô²°¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¼ç±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤ë½Õ¤ÎÌë¤Ë¡Ù¡Ø¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ ¡½»ä¤¿¤Á¤Îµ±¤¯»þ´Ö¡½¡Ù¡Ø»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡¢±Ç²è¡ØµÔÂÔ¤Î¾ÚÌÀ¡¿¥ß¥¹¡¦¥Ú¥¯¡Ù¡Ø¥¸¥ç¥¼¤È¸×¤Èµû¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¡£