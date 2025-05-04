°ËÆ£±ÑÌÀ¡ÖÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀèÇÚÇÐÍ¥¤Î¶µ¤¨¤Ë´¶¼Õ¡Öº£¤â¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×
ÇÐÍ¥°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ê49¡Ë¤¬4Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å12»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£´¶¼Õ¤¹¤ëÀèÇÚÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÇÐÍ¥ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎEXIT·ó¶áÂç¼ù¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥í¥±ÈÖÁÈ¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ËÆ£¤¬¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï97Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥Ã¥µ¥ó¡×¡£¼ç±é¸¶ÅÄÃÎÀ¤¤ÎË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Îø¿ÍÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö´é½Ð¤·¤¬¤Ê¤¤¡£¸å¤í»Ñ¤È¤«À¼¤À¤±¡×¡£¤Þ¤¿¡ÖÅö»þ¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÏÃ¯¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤½¤Î¸å¤Ë¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤Ç¡£Á´¤¯·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥«¥á¥é¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤»¤ê¤Õ¤â¤¤¤Ä¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤»¤ê¤Õ¤ò¤Ò¤È¸À¸À¤¦¤Î¤Ë¤âÉ¡¤Î²¼¤Ë´À¤«¤¤¤Æ¤µ¡×¤È¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ËÆ£¤Ï¡Ö¤½¤Î»þ¹ÃËÜ¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ø¥Ò¥Ç¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£º£¤â¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÆ±ºî¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹ÃËÜ²íÍµ¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö²¿²ó¤«¸½¾ì¤Ç²ñ¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÏÃ¤·¤Æ¡£º£¤â¹ÃËÜ¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¬Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£