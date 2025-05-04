°æ¾å¾°Ìï¡¡ºÆ¤Óà¥¿¥ó¥¯á¥Ç¡¼¥Ó¥¹ÀïÂÔË¾ÏÀ¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ä¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç£×£Â£ÁÆ±µé£±°Ì¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â³¤³°¤Çà¥á¥¬¥Þ¥Ã¥ÁÂÔË¾ÏÀá¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¡Ö£Ù£á£è£ï£ï¡ª¡¡£ó£ð£ï£ò£ô£ó¡×¤Ï¥¢¥é¥ó¡¦¥É¡¼¥½¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤È¥¨¥ê¡¼¥È£Ð£Æ£Ð¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÈÂê¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö°æ¾å¤¬ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡££Â£å£ô£Í£Ç£Í¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡Ü£±£´£µ£°¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥É¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¤è¤ê¡¢¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà¤ÏÊì¹ñ°Ê³°¤Ç¤âÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÃÏ°Ì¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°æ¾å¤È£×£Â£ÁÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥¸¥ã¡¼¥Ü¥ó¥Æ¥¤¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÂÐÀï¤òµá¤á¤ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¡Ö°æ¾å¤È¥é¥¤¥Èµé¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥æ¡¼¥Ð¥ó¥¯¡¢¥³¥Ê¡¼¡¦¥Ù¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬ÂÎ½Åº¹¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¶±ÛÅª¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿»î¹ç¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÊýË¡¤Ï³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎò»Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£°£¸Ç¯¡¢Åö»þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¡¢¥é¥¤¥Èµé¤Ç¤Ï£±»î¹ç¤·¤«·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤¬¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤Ç¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Û¡¼¥ä¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ù¤³¤È¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Ï¥Ç¡¦¥é¡¦¥Û¡¼¥ä¤òÂÇ¤Á¤Î¤á¤·¡¢£¸¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´þ¸¢¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹»Ë¾åºÇ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥é¡½¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öà¥¿¥ó¥¯á¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤È°æ¾å¤Ï¶¦¤Ë¿ÈÄ¹¤Ç¤Û¤ÜÆ±¤¸¡ÊÌó£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡Ë¤À¡£°æ¾å¤Ï£±£²£¶¥Ý¥ó¥Éµé¡Ê¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡¢£µ£·¡¦£±£µ¥¥í¡Ë¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤ÏÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç£±£³£³¡¦£·£µ¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¶£°¡¦£²¥¥í¡Ë¤ÎÂÎ½Å¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ï¡Ê¥Ç¡¼¥Ó¥¹¤¬£³·î¤ËÂÐÀï¤·¤¿¡Ë¥é¥â¥ó¥È¡¦¥í¡¼¥Á¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢²Æ¤ËºÆÀï¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ï½Ì¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö°æ¾å¤¬¥Ñ¥Ã¥¥ã¥ª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ìÈÌ´ÑµÒ¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ¤Î¹â¤¤»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÄºÅÀ¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤ÊÆ»¶Ú¤È¤Ê¤ë¡£°æ¾åÂÐ¥Ç¡¼¥Ó¥¹Àï°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢£±£³£°¥Ý¥ó¥Éµé¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥Á¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£