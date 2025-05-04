JO1Æ¦¸¶°ìÀ®¡ÖÀäÌ¯¤Ê°ÌÃÖ¤ò¡Ä¡×¼ç±é±Ç²è¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶»¶Ú¥Á¥é¸«¤»¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀÖ¤¯¤Ê¤ë¡×
JO1Æ¦¸¶°ìÀ®¡Ê22¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖBAD BOYS¡¡¡ÝTHE MOVIE¡Ý¡×¡Ê30Æü¸ø³«¡¢À¾ÀîÃ£Ïº´ÆÆÄ¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÍµÊ¡¤Ê²È¤Î1¿ÍÂ©»Ò¡¢¶ÍÌÚ»Ê¡ÊÆ¦¸¶¡Ë¤¬¡¢ÉÔÎÉ¤ÎÂ¼±Û¡ÊÀÄÌøæÆ¡Ë¤ËÆ´¤ì¡¢²È½Ð¡£¼å¾®¥Á¡¼¥à¡Ö¶Ë³ÚÄ³¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¹³Áè¤ËÄ©¤à¡£
·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬¸«¤É¤³¤í¡£»£±ÆÃæ¤Ï¾ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¸å¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤º¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶»¶Ú¤ò¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡Öº£Æü¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÀäÌ¯¤Ê°ÌÃÖ¤ò²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¶»¸µ¤ò²ã¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¶»¸µ¤«¤é¼ã´³¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ëº£¤â¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈBAD¡É¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£